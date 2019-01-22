ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Директор частного предприятия в Пинском районе обманом завладел продукцией фермеров

23.01.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Сотрудники группы по борьбе с экономическими преступлениями Пинского РОВД задержали директора одного из предприятий района по подозрению в мошенничестве, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62787.php

Директор частного предприятия в Пинском районе обманом завладел продукцией фермеров

В милицию обратился глава фермерского хозяйства в Пинском районе. Он рассказал, что с января 2016 года по декабрь 2018-го директор ООО мошенническим путем завладел сельскохозяйственной продукцией. С фермером был заключен договор на реализацию чеснока, картофеля, моркови и свеклы. Овощи на сумму более Br32 тыс. отгружались со склада хозяйства. При этом руководитель предприятия свои обязательства не выполнил, не расплатился за поставленную продукцию.

"Во время проведения оперативных мероприятий установлено, что от действий мошенника пострадали еще трое жителей Брестской области, которые также заключили с ним договоры. Общая сумма ущерба составила более Br36 тыс. Правоохранители также располагают информацией о потерпевших от рук злоумышленника в Минской и Гродненской областях", - отметили в УВД Брестского облисполкома.

Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Проводятся дальнейшие следственные действия.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники группы по борьбе с экономическими преступлениями Пинского РОВД задержали директора одного из предприятий района по подозрению в мошенничестве,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусы участвуют в супер-тираже EuroMillions с призом €120 миллионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика