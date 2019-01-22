Директор частного предприятия в Пинском районе обманом завладел продукцией фермеров

Сотрудники группы по борьбе с экономическими преступлениями Пинского РОВД задержали директора одного из предприятий района по подозрению в мошенничестве, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.



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В милицию обратился глава фермерского хозяйства в Пинском районе. Он рассказал, что с января 2016 года по декабрь 2018-го директор ООО мошенническим путем завладел сельскохозяйственной продукцией. С фермером был заключен договор на реализацию чеснока, картофеля, моркови и свеклы. Овощи на сумму более Br32 тыс. отгружались со склада хозяйства. При этом руководитель предприятия свои обязательства не выполнил, не расплатился за поставленную продукцию.

"Во время проведения оперативных мероприятий установлено, что от действий мошенника пострадали еще трое жителей Брестской области, которые также заключили с ним договоры. Общая сумма ущерба составила более Br36 тыс. Правоохранители также располагают информацией о потерпевших от рук злоумышленника в Минской и Гродненской областях", - отметили в УВД Брестского облисполкома.

Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Проводятся дальнейшие следственные действия.