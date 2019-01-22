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В Минске погасили марки в честь столетия дипломатической службы
23.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Церемония гашения марки в честь столетия белорусской дипломатии прошла в Национальном историческом музее, передает телеканал «Мир 24».
«Школа есть как по форме, так и по содержанию. Остается только ее совершенствовать и адаптировать к условиям, с которыми регулярно сталкиваемся», – поделился министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Он подчеркнул, что белорусская дипломатия состоялась. И не раз доказывала свой высокий уровень.
После церемонии гашения в историческом музее открыли выставку. В документах и фотографиях на ней представлены важнейшие события истории белорусской дипломатии.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко
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После церемонии гашения в историческом музее открыли выставку. В документах и фотографиях на ней представлены важнейшие события истории белорусской дипломатии.
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