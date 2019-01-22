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В Минске погасили марки в честь столетия дипломатической службы

23.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Церемония гашения марки в честь столетия белорусской дипломатии прошла в Национальном историческом музее, передает телеканал «Мир 24».

Среди гостей – представители всех аккредитованных в стране посольств. А также экс-министры внешнеполитического ведомства. Свои подписи на почтовых блоках поставили министр связи и информации Константин Шульган и глава МИДа Владимир Макей.

«Школа есть как по форме, так и по содержанию. Остается только ее совершенствовать и адаптировать к условиям, с которыми регулярно сталкиваемся», – поделился министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Он подчеркнул, что белорусская дипломатия состоялась. И не раз доказывала свой высокий уровень.

После церемонии гашения в историческом музее открыли выставку. В документах и фотографиях на ней представлены важнейшие события истории белорусской дипломатии.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что обеспечение безопасности границ стран Организации договора, куда входят шесть государств, должно достигаться не только за счет силы оружия, но и языком дипломатии.



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После церемонии гашения в историческом музее открыли выставку. В документах и фотографиях на ней представлены важнейшие события истории белорусской дипломатии.
 
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