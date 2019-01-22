В Минске погасили марки в честь столетия дипломатической службы

Церемония гашения марки в честь столетия белорусской дипломатии прошла в Национальном историческом музее, передает телеканал «Мир 24».



Среди гостей – представители всех аккредитованных в стране посольств. А также экс-министры внешнеполитического ведомства. Свои подписи на почтовых блоках поставили министр связи и информации Константин Шульган и глава МИДа Владимир Макей.

«Школа есть как по форме, так и по содержанию. Остается только ее совершенствовать и адаптировать к условиям, с которыми регулярно сталкиваемся», – поделился министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Он подчеркнул, что белорусская дипломатия состоялась. И не раз доказывала свой высокий уровень.

После церемонии гашения в историческом музее открыли выставку. В документах и фотографиях на ней представлены важнейшие события истории белорусской дипломатии.