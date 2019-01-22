Закон для чиновников: в Минске обсудили доходы госслужащих

Доходы госслужащих должны быть соразмерны уровню жизни населения. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Сегодня в Минске обсуждали законопроект «О государственной службе», сообщает «МИР 24».

«Поручая разработать закон, я предупреждал, что вот эти «коврижки», которые у нас принято раздавать в любом законе в виде каких-то социальных гарантий, не должны быть выше того, что есть. Мы не должны показывать нашему обществу, что мы разрабатываем этот серьезный законопроект под себя, чтобы улучшить свое материальное положение. Материальное положение госслужащего должно расти или падать в соответствии с ростом или падением жизненного уровня нашего населения», – заявил президент.

По словам Лукашенко, чиновники должны быть преданными стране, честными и справедливыми.