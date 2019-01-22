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Стань моим мужем. Истории женщин, которые сделали предложение

23.01.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Женщины все чаще первыми предлагают своим партнерам-мужчинам вступить в официальный брак. Массмедиа связывают это с ростом феминистических настроений в обществе. Женщины, решившиеся на этот шаг, называют несколько причин.


Фото: unsplash.com, Jeremy Wong

Согласно отчету сервиса Pinterest, выпущенному накануне сезона помолвок (приходится в западных странах на Рождество и Новый год), число поисковых запросов о том, как сделать предложение мужчинам, увеличилось более чем втрое по сравнению с предыдущим годом.

Британский Vogue отмечает рост популярности хештега #hesaidyes (англ. «он сказал «да»).

И в Pinterest, и в Vogue считают, что интерес к этой теме связан с движением Me too и борьбой за равенство полов.

«Предложение вступить в брак — это не про решение одного человека. Это про взаимность. Если так, то какая разница, кто в итоге припадет на колено?» — пишет автор Vogue.

Три женщины, которые недавно сделали предложения своим партнерам, рассказали Русской службе Би-би-си, почему они решились на этот шаг.

Аня (Лондон, Великобритания)

Я на колено не припадала, но официально сделала предложение.

К тому времени мы были знакомы около 10 лет, были вместе больше семи лет. У нас два ребенка. Младшему сыну на тот момент было шесть месяцев, старшему — семь лет.


Фото: ANNA KHNYKINA

Я сразу знала, что он не будет делать мне предложение. Он дважды женился, и последний развод был для него очень болезненным. Когда мы только познакомились и начали дружить, он мне не раз говорил, что женитьба — это его самый большой кошмар и он никогда больше в жизни не сделает предложение.

Главная причина, почему я решила это сделать, — дети. Мой старший ребенок стал задавать вопросы. Например, почему у нас разные фамилии, а у всех родителей одинаковые. И в целом мне бы хотелось, чтобы мои дети понимали, что такое брак, и сперва женились, а потом у них появлялись дети.

Толчком для моего решения стал один вечер в пабе. Мы были вдвоем. Пока я разговаривала по телефону, он решил заказать мне выпить. На вопрос "что тебе взять" я ответила: «Да возьми что-нибудь». Я не знала, чего хотела.

Я очень люблю джин. Он тогда заказал мне горячий джин. Это, конечно, смешно звучит: мы знаем друг друга 10 лет, у нас дети… Но именно в этот момент я почувствовала, что пришло время сделать предложение. Я подумала тогда, что даже когда я сама не знаю, чего хочу, он знает это за меня.


Фото: ANNA KHNYKINA

В следующий раз, когда мы пошли в паб, я заказала ему этот горячий джин. Он подается в чайнике. На этот чайник я и положила кольцо. Оно нагрелось, конечно, было сложно его взять. Но зато посмеялись.

Я спросила: «Как ты относишься к тому, чтобы я стала твоей навсегда?»

Он ответил: «Если ты спрашиваешь, как я к этому отношусь, и у тебя хватило смелости на этот вопрос, то я просто обязан сказать «да».

Он не плакал, но слезы появились на его глазах.

Когда мы это потом обсуждали, он признался, что чувствовал себя виноватым: все-таки надо было самому сделать предложение. Но я знала, что сам он не сможет этого сделать, слишком травмирующий опыт у него был до этого.

Когда мы расписывались, он переживал больше, чем я.


Фото: ANNA KHNYKINA

У нас в доме нет типичных гендерных стереотипов. Я могу помыть машину, а он — приготовить ужин. Дети знают, что и к маме, и к папе можно обратиться по любому поводу. То же самое с предложением. Когда в паре есть любовь и желание быть вместе, то какая разница, кто сделал предложение?

Но я понимаю, что многим это кажется странным. Братья мужа, например, довольно долго его подкалывали по поводу того, что предложение сделала я, а не он.

Фабиола (Мехико, Мексика)

Мы встречались семь лет. И сколько я помню нас вместе, он всегда хотел сделать мне предложение. Но каждый раз я была против.

Я и так воспринимала нас как супругов и думала: если все хорошо, зачем что-то менять. Я видела столько пар, которые расходятся, едва успев пожениться. И для меня женитьба была символом начала конца отношений.


Фото: FABIOLA ARANGO

Но чем больше мы жили вместе, тем слабее становилось мое неверие в брак.

Мы прошли через многое: теряли работы, оставались без денег, но при этом все равно были вместе. Мы сдали этот экзамен на прочность.

Как-то мы поехали в Сан-Антонио [город на юге штата Техас, США] навестить его тетю. В этот визит она много раз говорила, что было бы здорово, если бы мы поженились. И его бабушка, ей 96 лет, просила меня: перестань отказываться, ты должна за него выйти.

Они окончательно меня убедили. Я поняла, что люблю и этого мужчину, и его семью, и хочу сделать их счастливыми.

Конечно, я решила сделать сюрприз. Ведь он думал, что я не хочу замуж.

Гольф — это наше совместное хобби, мы играем каждые выходные. Поэтому я сделала предложение на поле для гольфа в нашем клубе.

Я позвала родственников, в том числе его бабушку и друзей. Они, по моей задумке, должны были ждать нас в кафе рядом с полем.

Я купила кольцо и две маленькие коробочки. Первую (пустую) я положила в лунку, у которой решила сделать предложение.

Когда он попытался загнать мячик в лунку, он вылетел из нее из-за оставленной в ней коробочки. Пока он шел к лунке, чтобы разобраться, в чем дело, я дала знак нашим друзьям выйти на террасу кафе и встала на колени с другой коробочкой в руках (в ней было кольцо). Он обернулся и увидел меня на коленях. Друзья в это время закричали и зааплодировали.

Я помню, что у меня тряслись руки и дрожал голос. Я сказала, что люблю его и хочу быть с ним навсегда.

Теперь, после нашей свадьбы, когда он представляет меня кому-то как свою жену, я чувствую, что он испытывает гордость и радость. Это делает меня счастливой.

В Мексике женщины в основном ждут, когда мужчины сделают этот шаг. Поэтому я слышала много негативных комментариев от наших друзей, причем в основном от женщин, которые говорили: «Как ты могла это сделать? Неужели ты так устала ждать?».

Но были и другие, кто восхищался тем, какая я храбрая. В основном это были мужчины.

Джемма (Лидс, Великобритания)

Перед тем как я сделала предложение, мы с Крисом встречались пять лет. При этом последние три года мы жили вместе в доме, который купили вдвоем.

Я чувствовала, что в паре мы оба растем и легко преодолеваем любые трудности. Может, это звучит как клише, но я правда могу сидеть с ним в комнате, просто молчать, и мне комфортно в этой компании.


Фото: JEMMA WHITEHOUSE

Мы никогда не обсуждали брак и отношение к нему. Мы говорили о том, что не можем представить себя с кем-то другим. Никто из нас до этого не был в браке.

После нашего отпуска в Италии я отчетливо осознала: я хочу выйти за него замуж, и сейчас самое подходящее время для того, чтобы сделать предложение. А если я этого хочу, почему я должна ждать, пока он сделает это.

Меня отчасти вдохновили другие женщины, которые делали предложения своим партнерам. Читая их истории в социальных сетях и СМИ, я почувствовала уверенность в себе.


Фото: JEMMA WHITEHOUSE

Я позвонила нашим родителям и сказала, что я собираюсь сделать Крису предложение, за неделю до этого. Они очень обрадовались и поддержали меня.

В выходной день я позвала его на пикник и прогулку с нашей собакой. Я решила, что не буду покупать кольцо, а закажу кулон, похожий на тот, что уже есть у него. На его подвеске написаны его имя и дата рождения.

На кулоне, который купила я, была гравировка наших имен и даты, в которую я сделала предложение.

Я положила этот кулон в старый футляр из-под кольца.

Мы гуляли, болтали, пили вино. В какой-то момент я сказала: «Крис, у меня есть кое-что для тебя». И протянула коробочку с подвеской внутри.

Пока он открывал ее, я достала табличку в форме сердца с фразой «Ты женишься на мне?».


Фото: JEMMA WHITEHOUSE

Он открыл коробку, потом посмотрел на табличку и на меня. Это длилось несколько секунд, но мне казалось, что прошел целый год.

Я спросила: «И что?».

Он ответил: «Конечно, да».

Не буду скрывать — я нервничала из-за того, как общество (и особенно наши друзья) на это отреагируют и что они будут говорить Крису. Но все, кому мы рассказывали, были счастливы за нас.

С уверенностью могу сказать, что любимая история Криса — это рассказывать, как я сделала ему предложение.

 
 
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