ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Geely в коже и с автодоводчиком дверей. Солигорский дилер сделал самый крутой Atlas в Беларуси

23.01.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Тюнинг Geely Atlas — это как картошка в шоколаде или съедобный продукт? Мы попробовали, точнее, пощупали и посмотрели народный кроссовер, который стараниями дилерского центра марки в Солигорске приобрел совсем не белорусский лоск. Рассказываем, почем тюнинг для народа.

Звук выхлопа — басовитое фырканье

— Эксклюзивные версии или возможности индивидуализации своих автомобилей есть у многих производителей. И мы решили, почему бы и нам такое не предложить своим клиентам. И, что очень важно, — с сохранением заводской гарантии. Вариант напрашивался сам собой. Пластиковый обвес, внешний и внутренний декор, новые материалы обивки салона. Все это можно проделать без вмешательства в технику и сохранить гарантию. Но на этом автомобиле мы пойдем немного дальше, — говорит Александр Терентьев, директор автосалона Geely-S в Солигорске.


Обвес и бамперы под цвет кузова зрительно облегчают восприятие автомобиля и делают его дороже

Белый Geely Atlas определенно хорош. Главное — никакого китча. Лаконично, аккуратно, даже строго, по всем канонам маститых автопроизводителей. То есть это действительно выглядит как заводское предложение.

Пробежимся по внешним переделкам. Карбон — как же без него. В высокотехнологичный материал «обернуты» ручки дверей и корпуса зеркал, а также пластиковая окантовка переднего бампера и даже прямоугольные «трубы» выхлопной системы. Неплохо.

— Долго думали над двухцветной окраской кузова. У наших коллег есть машина с черной крышей, но там вместе с ней окрашены и передние стойки. Нам показалось, что образ будет более цельным, если оставить черными только крышу и задний спойлер. В стандартной машине по нижнему периметру кузова идет черный пластик. Мы его выкрасили в основной цвет кузова, а черными для контраста сделали лишь узкие молдинги на боковинах, — показывает Александр.


19-дюймовые колеса отлично вписались в крупные колесные арки

На автомобиль поставили 19-дюймовые диски с резиной размерности 235/50. Напомним, что на машины с мотором 2,4 литра с завода устанавливаются колеса размерностью 225/60 R18. Более широкие диски, которые не прячутся в арках, а находятся с ними в одной плоскости, делают облик более цельным, сбитым. Кроме того, в этой машине поменяли пружины и амортизаторы. Дорожный просвет уменьшился на пару сантиметров, зато, говорят, автомобиль стал устойчивым и менее валким. Действительно, при всех достоинствах Atlas подвеска у него настроена главным образом на комфорт. Крены в поворотах великоваты.

Сквозь тонкие спицы литых дисков видны ярко-красные суппорты. Но это лишь декор. Тормоза здесь абсолютно стандартные.


Тюнинг выхлопа свелся к замене резонатора для получения более басовитого звука

— С двигателем пока ничего не делали, только поработали над выпускной системой — специалисты подобрали другой резонатор. Выбирали между высоким звуком выхлопа и низким. Решили, что для Atlas будет больше подходить басовитое фырканье.

Александр заводит двигатель. Не V8, конечно, но звучит довольно приятно, однако не каждому придется по душе. Тем более грозному выхлопу требуется сопровождение в виде хорошей динамики. А с этим у базовой машины не очень. На это у Александра Терентьева уже есть ответ.

— Во-первых, в феврале начинаются продажи Atlas с турбомотором. Во-вторых, мы хотим этой машиной заняться дальше. Поставим турбину. 2,4-литровый мотор легко позволяет это сделать. Предполагаемая мощность будет примерно 300 сил. По нашим расчетам, «автомат» должен переварить такую мощность и возросший крутящий момент.

Кожа натуральная, а дерево — нет


Коричневая натуральная кожа преображает восприятие автомобиля. Главное, обошлось без крикливой аляповатости

Открываем двери и заглядываем в салон. Архитектура и все детали остались прежними, но интерьер все равно преобразился. Кресла обшиты коричневой натуральной кожей, да еще с ромбовидной прострочкой, как на автомобилях некоторых премиальных марок. Такая же отделка и на дверных картах. Вместо вставок «под алюминий» появились такие же, но «под дерево». Заметно, что это пластиковая имитация, но, как говорится, был бы спрос, а умельцы, которые сделают все панели из натурального дерева, найдутся. Тем более что на рулевом колесе вставки как раз из древесины.


Алькантара на потолке — это любимая тема любого тюнинга

— Хотелось разнообразить палитру цветов кожаной обшивки кресел, потому что заводская версия только одна — черная. Теперь по нашему совету люди заказывают уже и белые салоны, и голубые, и красные, что хотят. Интерьер тоже немного преобразили, тут, не скрываем, подсмотрели у Mercedes прострочку ромбиками. Потолок из алькантары, темно-серой. Коврики на полу — тоже кожаные, с «ромбиками».


Двери не только обшиты такой же кожей, что и кресла, но еще и снабжены доводчиками. Хлопать ими не нужно

Если поискать «блох», то можно найти неровные строчки на кожаной обивке и придраться к пластиковой имитации «дерева». Но в целом использованные решения относительно недороги и здорово преображают интерьер.

Закрываем дверь, и она с тихим жужжанием притягивается к кузову. Ба, да здесь автодоводчики!

— По дожимам была целая история, как найти механизм, который бы стал в двери Atlas. В итоге подошли с Mercedes, — улыбается Александр. — Можно добавить еще пакет шумоизоляции, но на самом деле Atlas и так машина тихая.


Здесь не хватает только хрустальных бокалов на лакированном столике

Первую модель делали долго, порядка трех месяцев, чтобы понять и отладить все процессы — разборка, перекраска, подборка специального грунта для пластика. Сложные и «узкие» работы отдавали специалистам-подрядчикам, но окончательная сборка автомобиля будет проходить в сервисной зоне автоцентра.

Цена вопроса


Весь комплект переделок, которые мы описали выше, обойдется примерно в 6 тысяч рублей. Один кожаный салон стоит примерно 1600 рублей, что по автомобильным меркам совсем недорого. Стоимость сильно зависит от выбранных материалов и списка переделок — может быть как дороже, так и дешевле. Например, вот это авто, которое нам показали в Солигорске в комплектации Comfort стоит 25 тысяч долларов в эквиваленте.

— В дальнейшем предполагается предлагать варианты тюнинга пакетами. Учитывая, что это все можно сочетать с приятным кредитом, уверены, что предложение будет пользоваться спросом, — заключает Александр.

А мы ждем продолжения работ над Geely Atlas. Уж очень хочется «прохватить» на 300-сильном отечественном кроссовере.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Даже не сомневайтесь, что услуга по тюнингу Geely скоро приобретет большую популярность. Первая ласточка уже есть - солигорский дилер Geely «прокачал» популярный Atlas. И...
 
Новости дня
Новости разные
 
Меняем сложный ПИН-код от банковской карточки на удобную комбинацию цифр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика