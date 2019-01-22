Geely в коже и с автодоводчиком дверей. Солигорский дилер сделал самый крутой Atlas в Беларуси

Тюнинг Geely Atlas — это как картошка в шоколаде или съедобный продукт? Мы попробовали, точнее, пощупали и посмотрели народный кроссовер, который стараниями дилерского центра марки в Солигорске приобрел совсем не белорусский лоск. Рассказываем, почем тюнинг для народа.

Звук выхлопа — басовитое фырканье

— Эксклюзивные версии или возможности индивидуализации своих автомобилей есть у многих производителей. И мы решили, почему бы и нам такое не предложить своим клиентам. И, что очень важно, — с сохранением заводской гарантии. Вариант напрашивался сам собой. Пластиковый обвес, внешний и внутренний декор, новые материалы обивки салона. Все это можно проделать без вмешательства в технику и сохранить гарантию. Но на этом автомобиле мы пойдем немного дальше, — говорит Александр Терентьев, директор автосалона Geely-S в Солигорске.



Обвес и бамперы под цвет кузова зрительно облегчают восприятие автомобиля и делают его дороже

Белый Geely Atlas определенно хорош. Главное — никакого китча. Лаконично, аккуратно, даже строго, по всем канонам маститых автопроизводителей. То есть это действительно выглядит как заводское предложение.

Пробежимся по внешним переделкам. Карбон — как же без него. В высокотехнологичный материал «обернуты» ручки дверей и корпуса зеркал, а также пластиковая окантовка переднего бампера и даже прямоугольные «трубы» выхлопной системы. Неплохо.

— Долго думали над двухцветной окраской кузова. У наших коллег есть машина с черной крышей, но там вместе с ней окрашены и передние стойки. Нам показалось, что образ будет более цельным, если оставить черными только крышу и задний спойлер. В стандартной машине по нижнему периметру кузова идет черный пластик. Мы его выкрасили в основной цвет кузова, а черными для контраста сделали лишь узкие молдинги на боковинах, — показывает Александр.



19-дюймовые колеса отлично вписались в крупные колесные арки

На автомобиль поставили 19-дюймовые диски с резиной размерности 235/50. Напомним, что на машины с мотором 2,4 литра с завода устанавливаются колеса размерностью 225/60 R18. Более широкие диски, которые не прячутся в арках, а находятся с ними в одной плоскости, делают облик более цельным, сбитым. Кроме того, в этой машине поменяли пружины и амортизаторы. Дорожный просвет уменьшился на пару сантиметров, зато, говорят, автомобиль стал устойчивым и менее валким. Действительно, при всех достоинствах Atlas подвеска у него настроена главным образом на комфорт. Крены в поворотах великоваты.

Сквозь тонкие спицы литых дисков видны ярко-красные суппорты. Но это лишь декор. Тормоза здесь абсолютно стандартные.



Тюнинг выхлопа свелся к замене резонатора для получения более басовитого звука

— С двигателем пока ничего не делали, только поработали над выпускной системой — специалисты подобрали другой резонатор. Выбирали между высоким звуком выхлопа и низким. Решили, что для Atlas будет больше подходить басовитое фырканье.

Александр заводит двигатель. Не V8, конечно, но звучит довольно приятно, однако не каждому придется по душе. Тем более грозному выхлопу требуется сопровождение в виде хорошей динамики. А с этим у базовой машины не очень. На это у Александра Терентьева уже есть ответ.

— Во-первых, в феврале начинаются продажи Atlas с турбомотором. Во-вторых, мы хотим этой машиной заняться дальше. Поставим турбину. 2,4-литровый мотор легко позволяет это сделать. Предполагаемая мощность будет примерно 300 сил. По нашим расчетам, «автомат» должен переварить такую мощность и возросший крутящий момент.

Кожа натуральная, а дерево — нет



Коричневая натуральная кожа преображает восприятие автомобиля. Главное, обошлось без крикливой аляповатости

Открываем двери и заглядываем в салон. Архитектура и все детали остались прежними, но интерьер все равно преобразился. Кресла обшиты коричневой натуральной кожей, да еще с ромбовидной прострочкой, как на автомобилях некоторых премиальных марок. Такая же отделка и на дверных картах. Вместо вставок «под алюминий» появились такие же, но «под дерево». Заметно, что это пластиковая имитация, но, как говорится, был бы спрос, а умельцы, которые сделают все панели из натурального дерева, найдутся. Тем более что на рулевом колесе вставки как раз из древесины.



Алькантара на потолке — это любимая тема любого тюнинга

— Хотелось разнообразить палитру цветов кожаной обшивки кресел, потому что заводская версия только одна — черная. Теперь по нашему совету люди заказывают уже и белые салоны, и голубые, и красные, что хотят. Интерьер тоже немного преобразили, тут, не скрываем, подсмотрели у Mercedes прострочку ромбиками. Потолок из алькантары, темно-серой. Коврики на полу — тоже кожаные, с «ромбиками».



Двери не только обшиты такой же кожей, что и кресла, но еще и снабжены доводчиками. Хлопать ими не нужно

Если поискать «блох», то можно найти неровные строчки на кожаной обивке и придраться к пластиковой имитации «дерева». Но в целом использованные решения относительно недороги и здорово преображают интерьер.

Закрываем дверь, и она с тихим жужжанием притягивается к кузову. Ба, да здесь автодоводчики!

— По дожимам была целая история, как найти механизм, который бы стал в двери Atlas. В итоге подошли с Mercedes, — улыбается Александр. — Можно добавить еще пакет шумоизоляции, но на самом деле Atlas и так машина тихая.



Здесь не хватает только хрустальных бокалов на лакированном столике

Первую модель делали долго, порядка трех месяцев, чтобы понять и отладить все процессы — разборка, перекраска, подборка специального грунта для пластика. Сложные и «узкие» работы отдавали специалистам-подрядчикам, но окончательная сборка автомобиля будет проходить в сервисной зоне автоцентра.

Цена вопроса





Весь комплект переделок, которые мы описали выше, обойдется примерно в 6 тысяч рублей. Один кожаный салон стоит примерно 1600 рублей, что по автомобильным меркам совсем недорого. Стоимость сильно зависит от выбранных материалов и списка переделок — может быть как дороже, так и дешевле. Например, вот это авто, которое нам показали в Солигорске в комплектации Comfort стоит 25 тысяч долларов в эквиваленте.

— В дальнейшем предполагается предлагать варианты тюнинга пакетами. Учитывая, что это все можно сочетать с приятным кредитом, уверены, что предложение будет пользоваться спросом, — заключает Александр.

А мы ждем продолжения работ над Geely Atlas. Уж очень хочется «прохватить» на 300-сильном отечественном кроссовере.