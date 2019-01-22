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Грозит ограничение свободы сроком до двух лет. Житель Лидского района подделал счет-справку для постановки мотоцикла на учет

23.01.2019 — Разное | Lida.Info  
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Грозит ограничение свободы сроком до двух лет. Житель Лидского района подделал счет-справку для постановки мотоцикла на учет

Житель Лидского района принес в ГАИ поддельную счет-справку. Об этом сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области Мария Лешик.

Парень намеревался поставить мотоцикл на учет. Для этого в регистрационный отдел ГАИ 20-летний молодой человек предоставил счет-справку. Однако при оформлении документов у сотрудников ОГАИ появились подозрения в подлинности справки, а именно — в дате ее выдачи.

Была назначена техническая экспертиза документов. Эксперт Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз установил, что в счет-справку вносились изменения. Первоначальные знаки — число и месяц — были вытравлены, а новую дату вписали капиллярной ручкой. К слову, саму счет-справку молодой человек получил в установленном порядке.

Грозит ограничение свободы сроком до двух лет. Житель Лидского района подделал счет-справку для постановки мотоцикла на учет

«На первый взгляд безобидное исправление, собственноручно внесенное в официальный документ, может иметь весьма серьезные юридические последствия», — отметила Мария Лешик.

Выводы эксперта послужили основанием для возбуждения Лидским межрайонным отделом Следственного комитета уголовного дела по ч1 ст. 380 УК (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков). Молодому человеку может грозить ограничение свободы сроком до двух лет, сообщает БЕЛТА.

 
 
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Житель Лидского района принес в ГАИ поддельную счет-справку. Об этом сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз...
 
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