Шесть опасных ошибок при лечении детской простуды

О шести ошибках, которые допускают многие родители при лечении простуды у своих детей, рассказала инструктор-валеолог 19-й городской детской поликлиники Минска Наталия Дудяк. Избегайте их - и малыши проще перенесут болезнь и быстрее выздоровеют.

Закрытые окна

Традиционно при первых признаках простуды люди начинают кутаться. Также начинается повальная боязнь сквозняков и открытых дверей. Врачи же говорят, что, если человека с начальными симптомами заболевания поместить в глухо закрытое помещение, да ещё и включить там дополнительный обогрев, это приведёт… к прогрессированию ОРВИ и увеличению очага заражения!

Наоборот, уверяют медики, при ОРВИ следует проводить регулярные проветривания комнаты — это позволит избавиться от вирусов в воздухе и не даст им застаиваться и размножаться в помещении: патогенные микроорганизмы при перепаде температур не выживают. Естественно, заболевшему сидеть под открытым окном не стоит — лучше выйти или тщательно укрыться. В случае регулярных проветриваний и дополнительного увлажнения воздуха в помещении сам пациент отметит, что ему значительно легче дышать, чем когда он сидит при закрытых окнах и дверях без свежего воздуха.

Борьба с кашлем

Кашель при ОРВИ бывает постоянным, мучающим, лающим и т. д. Конечно же, с ним следует бороться. И многие отправляются в аптеки в поисках любых препаратов от такого симптома.

Врачи предостерегают — так делать категорически нельзя. Во-первых, есть препараты, которые нельзя использовать без назначения специалиста. Во-вторых, надо разбираться с типом кашля — сухой он, влажный или вовсе является реакцией раздражённой гортани. Ряд препаратов используется для отхаркивания: они способствуют разжижению мокроты и выведению её из бронхов. А есть те, что подавляют кашлевой синдром — такие назначаются только врачом и исключительно в том случае, когда длительное время сохраняется сухой непродуктивный кашель, изматывающий пациента. Если же использовать препарат, подавляющий кашлевой синдром, в тех ситуациях, когда нужны средства для отхаркивания — можно добиться того, что в лёгких начнёт скапливаться патологическая субстанция и разовьётся пневмония.

Бесполезные антибиотики

В век доступных лекарств и советов из интернета многие начинают сразу же лечить себя сильными препаратами по принципу «чтобы наверняка». Поэтому использование антибиотиков при ОРВИ — история достаточно распространённая. При этом мало кто задумывается, что губит микрофлору своего организма, да ещё и совершенно напрасно — ведь антибиотики рассчитаны на лечение бактериальных инфекций. ОРВИ же, как правило, это патологии вирусные. Поэтому антибиотики здесь не помогут. Такие лекарственные препараты должен назначать исключительно специалист и только при наличии симптомов, указывающих на бактериальную составляющую болезни. Нередко до назначения сильнодействующих лекарств рекомендуется провести анализы, — какой возбудитель присутствует в организме — и только после этого назначать терапию.

Бесконтрольный же приём антибиотиков приводит к тому, что человек затягивает ОРВИ, следствием чего могут стать такие осложнения, как гайморит, отит, пневмония, менингит и т. д. Также препараты такого рода сильно портят кишечную микрофлору, убивая буквально всё живое. А это значит, что страдает и иммунитет, который должен бороться с вирусной инфекцией.

Народные "хитрости"

Достаточно распространённой практикой лечения являются народные "бабушкины" рецепты. И если некоторые из них, например употребление чая с лимоном, отваров и компотов из ягод, полезны и вносят посильный вклад в дело выздоровления человека, то использование лукового или свекольного сока с растительным маслом в качестве капель для носа медиками критикуется. Ведь, несмотря на простоту рецепта и, казалось бы, безопасность народной медицины, легко можно получить ожог слизистой носоглотки!

Сегодня применять активно народную медицину не стоит — ведь в аптеках представлено огромное количество средств, позволяющих справляться с насморком. Достаточно подобрать правильную пару — сосудосуживающие препараты и обеззараживающие подсушивающие, чтобы избавиться от проблемы довольно быстро и эффективно, уверяют врачи.

Опасные растирания

При наличии высокой температуры как первого признака простуды многие начинают активно применять растирания тела, используя для этого алкоголь или уксус. Ни то, ни другое средство современными врачами не рекомендуются, т. к. есть риск получить отравление организма — ведь эти жидкости через поры попадают в организм. Особенно актуально это правило для детей. Максимум, что можно использовать, — тёплую воду для обтираний. Причём действовать следует осторожно — ведь можно вызвать спазм сосудов, и тогда температура взлетит ещё выше и даже перестанет сбиваться.

Отказ от душа

Иногда во время болезни человек боится принимать душ — считает, что таким образом он переохладится, ведь перепад температур разгорячённого тела и внешнего воздуха может быть довольно серьёзным. Но тут начинается другая проблема. Ведь пока человек болеет, на поверхность его кожи выходят токсины и продукты жизнедеятельности вирусов. И если их не смывать, они останутся, и будут дополнительно усиливать заражение. Выздоровление же затянется.

Так что мыться во время ОРВИ нужно обязательно. Единственное — делать это следует правильно: только тёплой водой, сразу же вытираться и одеваться. Естественно, в комнате, в которую выходит человек из ванной, не должно быть сквозняков. Как правило, после душа больной чувствует себя значительно лучше.

По информации 19-й городской детской поликлиники Минска