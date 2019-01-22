Представители ОАО "Полесьежилстрой" получили три награды на ежегодном международном конкурсе архитектурных решений "Хрустальный кирпич", проводившемся в Люблине. В конкурсе принимали участие многочисленные предприятия Беларуси, Польши и Украины.

"Хрустальный кирпич", главную награду конкурса, в этом году завоевало "Полесьежилстрой" – за возведение здания налоговых инспекций в Бресте.





Конкурсная комиссия особо отметила сложность работ в рамках этого проекта. Строительство здания налоговых инспекций началось в 2010 году, однако его завершение неоднократно откладывалось по причине недостатка финансирования. Перед ОАО "Полесьежилстрой" была поставлена задача возвести здание к 1000-летию Бреста.

Предприятие задачу города успешно выполнило, вписав современный объект, который, несомненно, войдет в число знаковых для Бреста, в исторически сложившийся архитектурный ансамбль.





Помимо диплома за здание налоговых инспекций, ОАО "Полесьежилстрой" получило награды конкурса за реконструкцию Музея железнодорожной техники в Бресте и работы по реконструкции исторической застройки Гродно.

Выставочный павильон Музея железнодорожной техники стал подарком городу в рамках общей реконструкции музея. Всего за несколько месяцев специалисты "Полесьежилстрой" возвели здание павильона, интересными акцентами в экстерьере которого стали витражи и особый вентилируемый фасад с применением перфорированных панелей.





На предприятии отметили также свою работу в ряде других регионов Беларуси. В частности, в Гродно, в центре города, ОАО "Полесьежилстрой" превратило бывший промышленный склад в жилой дом повышенной комфортности. Здание получило панорамное остекление, которое, словно гигантское зеркало, отражает историческую застройку, позволяя современному строению вписываться в сложившуюся ткань городской архитектуры.





На первых этажах располагаются террасы, внутренняя часть превращена в патио, окруженный живой изгородью внутренний дворик. Для жителей каждого подъезда на крыше созданы зоны отдыха под навесами. Чтобы воплотить актуальный принцип "двор без автомобилей", для жителей дома и их гостей организованы подземный паркинг и открытая парковка с торца здания.

Главной особенностью проекта стало решение в виде стеклянного блока в центре строения, по всей его высоте. Среди удачных решений проектировщиков жюри выделило решение украсить здание шпилем, подчеркивающим его статус для города.

ОАО "Полесьежилстрой" в Бресте и области сегодня – в числе стабильно работающих и развивающихся предприятий. Это отмечают как городские, так и областные власти. Корреспондент агентства "Интерфакс-Запад" попросил высказать свое мнение о работе "Полесьежилстрой" заместителя председателя Брестского облисполкома Вадима Ольшевского, курирующего строительную отрасль в области.

"ОАО "Полесьежилстрой", несмотря на все трудности в строительной сфере Брестской области, – динамично развивающееся предприятие. Примечательно, что оно возводит как производственные объекты, так и объекты социально-культурного значения, а также, особенно в последние годы, постоянно расширяет жилищное строительство", - отметил зампредседателя облисполкома.

В. Ольшевский подчеркнул, что объекты, доверенные предприятию, всегда сдаются заказчику в срок и отличаются высоким качеством проведенных работ.

"Не случайно, что к 1000-летию Бреста, которое город будет отмечать в сентябре, большое количество работ по строительству поручено именно ОАО "Полесьежилстрой. Главным среди таких объектов стало строительство надземной кольцевой развязки на Западном обходе", - сообщил зампредседателя облисполкома.





Он обратил особое внимание на большую заслугу в успехах предприятия руководителя "Полесьежилстрой" Анатолия Петринича: "У Анатолия Васильевича богатый опыт, он несет высокую ответственность за людей, за качество их работы. И очень важно, что он не останавливается на достигнутом, а постоянно находится в поисках новых проектов, новых заказов и решений".

В 2019 году ОАО "Полесьежилстрой" готовится воплощать новые интересные и важные строительные проекты. И, несомненно, в портфеле наград предприятия появятся новые трофеи.

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Открытое акционерное общество "Полесьежилстрой" работает на рынке строительных и проектных работ с декабря 1977 года, когда согласно приказу Главного управления по мелиорации земель и строительству совхозов на Полесье (Главполесьеводстрой) при Министерстве мелиорации и водного хозяйства СССР был образован трест "Брестсовхозстрой", в дальнейшем преобразованный в проектно-промышленно-строительное объединение "Полесьежилстрой". В 1994 году предприятие акционировалось в открытое акционерное общество "Полесьежилстрой".

В настоящее время ОАО "Полесьежилстрой" – это крупное, стабильно развивающееся предприятие, в которое входят 8 структурных подразделений и собственное Управление проектных работ.

ОАО "Полесьежилстрой" является одним из крупных застройщиков в городе Бресте и Брестской области, имеет многолетний опыт работы на рынке строительных услуг и известно своим высоким уровнем профессионализма и надежности. Компания активно реализует проекты по строительству жилой, коммерческой и торговой недвижимости.

Фото: пресс-служба БелЖД, Брестский горисполком, газета "Вечерний Брест"