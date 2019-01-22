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«Целлюлит станет еще заметнее». Какой эффект даст монодиета, рассказывает диетолог

23.01.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Принято думать, что монодиеты помогают быстро похудеть. За неделю сидения на гречке, яблоках или шоколаде (а есть и такой вариант) можно сбросить до 7 килограммов. То, что нужно, чтобы влезть в то самое платье или поразить подруг в спа. Или нет?


Правда ли, что монодиета поможет избавиться от лишнего веса за пару дней? Не навредит ли такое питание здоровью? И как часто можно практиковать рисовые и огуречные дни? Разбираемся с диетологом-гастроэнтерологом Лилией Косникович.

 

 

 

 

Почему монодиета так привлекательна

Принцип монодиеты прост — в рационе остается один продукт, а суточная калорийность снижается до 700−1000 ккал.

Лилия Косникович замечает: тех, кто придерживается такого типа питания, воодушевляет быстрое снижение массы тела. Килограммы начинают таять на глазах, особенно при очень большом избыточном весе.


— Однако это обусловлено потерей жидкости, — говорит врач. — В печени и мышцах уменьшается содержание гликогена, что способствует потере воды, но не затрагивает жировую массу. Также при ограничении углеводов снижается способность почек концентрировать мочу, что приводит к повышенному выведению натрия.

Чем опасно такое питание

Количество белков, жиров и углеводов, которые поступают в организм, резко сокращается. Из-за этого замедляется обмен веществ, теряется собственная мышечная масса, портится настроение, ухудшается работа иммунной системы.

Эффекта в виде уменьшения жировой ткани от краткосрочной монодиеты нет.


— А вот после перенесенных пяти дней стресса и замедления обмена веществ готовьтесь к тому, что лишних килограммов вскоре прибавится, а проявления целлюлита станут заметнее, — предупреждает диетолог.

А попробовать можно?

Монодиета на огурцах (которые практически состоят из воды) или шоколаде и правда выглядит сомнительно. А что насчет гречневых, рисовых или кефирных дней? Ведь крупы и кисломолочные продукты полезны (та же гречка содержит много белка, аминокислоты и витамины группы В). Можно хоть иногда прибегать к таким монодиетам?

— Ни одна из них не сбалансирована по составу нутриентов. Использование такого вида питания — прошлый век, — комментирует Лилия Косникович. — Лучше выбрать (после консультации с врачом) современные низкокалорийные диеты, где рассчитана потребность в питательных веществах: они хорошо переносятся и дают прекрасные результаты в течение двух-трех месяцев.


Чтобы приблизить желаемый эффект, вместо монодиет можно использовать разгрузочные дни с суточным калоражем 1000 ккал. Но не чаще чем раз в 7−10 дней. Разгрузочный день, как правило, высокобелковый и включает разные продукты — мясо, творог, яйца, гречневую крупу, овощи.

Есть ли вообще безопасный и надежный способ быстро похудеть? Врач категорична: стать стройной за пару дней не получится. Чтобы избавиться от жира, потребуется куда больше времени. Диетолог приводит примерный подсчет: если в день съедать на 500 ккал меньше привычного, то чтобы сбросить 5 килограммов избыточной жировой массы, вам потребуется 90 дней.

 
 
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Принято думать, что монодиеты помогают быстро похудеть. За неделю сидения на гречке, яблоках или шоколаде (а есть и такой вариант) можно сбросить до 7 килограммов....
 
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