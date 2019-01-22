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Энергонадзор напоминает: Электрические сети и электроустановки в строениях гаражных коллективов должны соответствовать требованиям

23.01.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Электрические сети и электроустановки в строениях гаражных коллективов должны соответствовать требованиям действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), работы в электроустановках должны проводиться в соответствии с ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

Энергонадзор напоминает: Электрические сети и электроустановки в строениях гаражных коллективов должны соответствовать требованиям
Правление гаражного коллектива и его председатель обязаны обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрохозяйства одним из следующих способов:

  • путем передачи в эксплуатацию по договору специализированной организации;
  • содержать собственный электротехнический персонал;
  • содержать персонал на долевых началах с другими гаражными коллективами.

В любом случае решением правления гаражного коллектива должно быть назначено лицо, ответственное за общее состояние электрохозяйства (лицо, ответственное за электрохозяйство), обязанное обеспечить выполнение вышеуказанных Правил. До вынесения решения о назначении такого лица, оно должно пройти проверку знаний в комиссии с участием инспектора Энергонадзора и иметь группу по электробезопасности:

  • не ниже V, если имеются электроустановки выше 1000В;
  • не ниже 1V, если имеются электроустановки только до 1000В.

При отсутствии должностных лиц требуемых Правилами для образования комиссии по проверке знаний рекомендуется проводить проверку знаний в комиссиях подразделений филиала Энергонадзор, осуществляющих надзор за электроустановками гаражного коллектива. Проверку знаний при назначении на должность должен пройти и другой электротехнический персонал (электромонтеры). Периодическая проверка знаний электротехнического персонала должна проводиться 1 раз в год.

Лицо, ответственное за электрохозяйство, обязано обеспечить:

  • своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительный ремонт электрооборудования;
  • проведение периодических профилактических испытаний и измерений в электроустановках;
  • производство работ в электроустановках в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (соблюдение организационных и технических мероприятий);
  • ведение технической и оперативной документации.

Электротехнический персонал должен быть обеспечен испытанными электрозащитными средствами в соответствии с нормами комплектации.

Электрозащитные средства должны учитываться в журнале учета и содержания средств защиты.

Электротехнический персонал должен быть оснащен так же средствами оказания доврачебной помощи (медицинскими аптечками).

Для общего освещения бетонных и кирпичных гаражей допускается применение стационарно установленных (на потолке, стене) светильников напряжением 220 В при высоте их установки не ниже 2,5 м.

Если высота установки светильников менее 2,5 м, они должны иметь конструкцию, исключающую возможность доступа к лампе без применения инструмента, с вводом в светильник подводящей электропроводки в металлических трубах, металлорукавах или защитных оболочек кабеля и защищенных проводов.

Это требование распространяется и на металлические гаражи, отделанные внутри непроводящими ток материалами.

Для общего освещения всех типов металлических индивидуальных гаражей, имеющих токопроводящие стены и полы, допускается применение стационарно установленных светильников закрытого исполнения на напряжение до 42В (это требование касается и освещения в ямах, подвалах).

Переносные светильники в гаражах всех типов должны быть заводского исполнения и подключаться только к сети напряжением до 12В.

Использование в гаражах переносного инструмента напряжением 220 В разрешается, если он имеет двойную изоляцию. В противном случае электроинструмент должен быть на напряжение не более 42 В.

По всем возникающим в процессе эксплуатации электроустановок вопросам следует обращаться в подразделения филиала Энергонадзор по месту расположения гаражного коллектива.

Сергей КОРНЕЙ, инспектор Сморгонской РЭИ Энергонадзора.

 
 
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Электрические сети и электроустановки в строениях гаражных коллективов должны соответствовать требованиям действующих «Правил устройства электроустановок»...
 
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