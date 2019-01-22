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Энергонадзор напоминает: Электрические сети и электроустановки в строениях гаражных коллективов должны соответствовать требованиям
23.01.2019 — Разное | Светлы шлях
Электрические сети и электроустановки в строениях гаражных коллективов должны соответствовать требованиям действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), работы в электроустановках должны проводиться в соответствии с ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок».
В любом случае решением правления гаражного коллектива должно быть назначено лицо, ответственное за общее состояние электрохозяйства (лицо, ответственное за электрохозяйство), обязанное обеспечить выполнение вышеуказанных Правил. До вынесения решения о назначении такого лица, оно должно пройти проверку знаний в комиссии с участием инспектора Энергонадзора и иметь группу по электробезопасности:
При отсутствии должностных лиц требуемых Правилами для образования комиссии по проверке знаний рекомендуется проводить проверку знаний в комиссиях подразделений филиала Энергонадзор, осуществляющих надзор за электроустановками гаражного коллектива. Проверку знаний при назначении на должность должен пройти и другой электротехнический персонал (электромонтеры). Периодическая проверка знаний электротехнического персонала должна проводиться 1 раз в год.
Лицо, ответственное за электрохозяйство, обязано обеспечить:
Электротехнический персонал должен быть обеспечен испытанными электрозащитными средствами в соответствии с нормами комплектации.
Электрозащитные средства должны учитываться в журнале учета и содержания средств защиты.
Электротехнический персонал должен быть оснащен так же средствами оказания доврачебной помощи (медицинскими аптечками).
Для общего освещения бетонных и кирпичных гаражей допускается применение стационарно установленных (на потолке, стене) светильников напряжением 220 В при высоте их установки не ниже
Если высота установки светильников менее
Это требование распространяется и на металлические гаражи, отделанные внутри непроводящими ток материалами.
Для общего освещения всех типов металлических индивидуальных гаражей, имеющих токопроводящие стены и полы, допускается применение стационарно установленных светильников закрытого исполнения на напряжение до 42В (это требование касается и освещения в ямах, подвалах).
Переносные светильники в гаражах всех типов должны быть заводского исполнения и подключаться только к сети напряжением до 12В.
Использование в гаражах переносного инструмента напряжением 220 В разрешается, если он имеет двойную изоляцию. В противном случае электроинструмент должен быть на напряжение не более 42 В.
По всем возникающим в процессе эксплуатации электроустановок вопросам следует обращаться в подразделения филиала Энергонадзор по месту расположения гаражного коллектива.
Сергей КОРНЕЙ, инспектор Сморгонской РЭИ Энергонадзора.
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Энергонадзор напоминает: Электрические сети и электроустановки в строениях гаражных коллективов должны соответствовать требованиям
Электрические сети и электроустановки в строениях гаражных коллективов должны соответствовать требованиям действующих «Правил устройства электроустановок»...
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