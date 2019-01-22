Энергонадзор напоминает: Электрические сети и электроустановки в строениях гаражных коллективов должны соответствовать требованиям

Электрические сети и электроустановки в строениях гаражных коллективов должны соответствовать требованиям действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), работы в электроустановках должны проводиться в соответствии с ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок».



Правление гаражного коллектива и его председатель обязаны обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрохозяйства одним из следующих способов:

путем передачи в эксплуатацию по договору специализированной организации;

содержать собственный электротехнический персонал;

содержать персонал на долевых началах с другими гаражными коллективами.

В любом случае решением правления гаражного коллектива должно быть назначено лицо, ответственное за общее состояние электрохозяйства (лицо, ответственное за электрохозяйство), обязанное обеспечить выполнение вышеуказанных Правил. До вынесения решения о назначении такого лица, оно должно пройти проверку знаний в комиссии с участием инспектора Энергонадзора и иметь группу по электробезопасности:

не ниже V, если имеются электроустановки выше 1000В;

не ниже 1V, если имеются электроустановки только до 1000В.

При отсутствии должностных лиц требуемых Правилами для образования комиссии по проверке знаний рекомендуется проводить проверку знаний в комиссиях подразделений филиала Энергонадзор, осуществляющих надзор за электроустановками гаражного коллектива. Проверку знаний при назначении на должность должен пройти и другой электротехнический персонал (электромонтеры). Периодическая проверка знаний электротехнического персонала должна проводиться 1 раз в год.

Лицо, ответственное за электрохозяйство, обязано обеспечить:

своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительный ремонт электрооборудования;

проведение периодических профилактических испытаний и измерений в электроустановках;

производство работ в электроустановках в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (соблюдение организационных и технических мероприятий);

ведение технической и оперативной документации.

Электротехнический персонал должен быть обеспечен испытанными электрозащитными средствами в соответствии с нормами комплектации.

Электрозащитные средства должны учитываться в журнале учета и содержания средств защиты.

Электротехнический персонал должен быть оснащен так же средствами оказания доврачебной помощи (медицинскими аптечками).

Для общего освещения бетонных и кирпичных гаражей допускается применение стационарно установленных (на потолке, стене) светильников напряжением 220 В при высоте их установки не ниже 2,5 м .

Если высота установки светильников менее 2,5 м , они должны иметь конструкцию, исключающую возможность доступа к лампе без применения инструмента, с вводом в светильник подводящей электропроводки в металлических трубах, металлорукавах или защитных оболочек кабеля и защищенных проводов.

Это требование распространяется и на металлические гаражи, отделанные внутри непроводящими ток материалами.

Для общего освещения всех типов металлических индивидуальных гаражей, имеющих токопроводящие стены и полы, допускается применение стационарно установленных светильников закрытого исполнения на напряжение до 42В (это требование касается и освещения в ямах, подвалах).

Переносные светильники в гаражах всех типов должны быть заводского исполнения и подключаться только к сети напряжением до 12В.

Использование в гаражах переносного инструмента напряжением 220 В разрешается, если он имеет двойную изоляцию. В противном случае электроинструмент должен быть на напряжение не более 42 В.

По всем возникающим в процессе эксплуатации электроустановок вопросам следует обращаться в подразделения филиала Энергонадзор по месту расположения гаражного коллектива.

Сергей КОРНЕЙ, инспектор Сморгонской РЭИ Энергонадзора.