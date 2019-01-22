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velcom начал предоставлять юридическим лицам канал связи для доступа к ЕРИП

23.01.2019 09:00 — Разное | Myfin  
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velcom начал предоставлять юридическим лицам канал связи для доступа к ЕРИП
velcom начал предоставлять юридическим лицам канал связи для доступа к ЕРИП

Автоматизированная информационная система ЕРИП (единое расчетное и информационное пространство) – это универсальная система приема безналичных платежей. С началом сотрудничества velcom и ЕРИП у белорусских предприятий появился новый надежный канал взаимодействия с системой «Расчет» и ее подсистемами.

Так, velcom предложил клиентам ОАО «НКФО «ЕРИП» возможность организовать канал связи для двух вариантов доступа к АИС ЕРИП. Офлайн-режим предназначен для тех организаций, которым соединение с системой требуется лишь время от времени. Данные передаются по мобильной сети посредством модемного соединения с использованием VPN-подключения. Онлайн-режим работает через фиксированное соединение по технологии Ethernet и подходит для крупных организаций, которым необходимо постоянно оставаться подключенными к системе ЕРИП.

 
 
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Доступ к системе АИС Расчет и АИС Расчет-ЖКУ для юридических лиц стал возможен при оформлении пакета услуг velcom: компания стала оператором связи для подключения...
 
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