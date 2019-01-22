МАЗы вернулись с «Дакара» в числе самых стойких команд

Гонщики «МАЗ-СПОРТавто» вернулись в Минск после участия в ралли-рейде «Дакар-2019». Белорусы вместе с Petronas Team De Rooy Iveco вошли в число команд, экипажи которых в полном составе преодолели марафон, рассказали в пресс-службе ОАО «МАЗ».

Два белорусских экипажа завершили ралли-рейд в первой десятке самых быстрых грузовиков. Так, МАЗ Сергея Вязовича стал шестым, а камион Александра Василевского занял восьмое место. Совсем рядом – на 11-й строчке – закончил гонку Алексей Вишневский.

Тем самым сразу три экипажа преодолели весь маршрут. Для сравнения, российская команда «КАМАЗ-мастер» («золотого бедуина» завоевал Эдуард Николаев), хотя и стала чемпионом «Дакара», но финишировала только двумя экипажами – еще два камиона снялись с гонки. В целом, меньше половины экипажей (из 41 участника в классе грузовиков) сумели завершить ралли.

«МАЗы и Iveco – единственные, кто проехал весь маршрут «Дакара-2019» и не потерял ни один экипаж. В первую очередь это говорит о качестве белорусской техники, ее надежности и выносливости. Это была безумная поездка, которую грузовики выдержали даже лучше гонщиков», – признался руководитель команды Сергей Вязович.

По словам гонщиков, нынешний «Дакар» стал самым сложным и изматывающим ралли-рейдом, в котором только приходилось участвовать. Несмотря на небольшое число этапов – всего 10, маршрут проходил по песчаным участкам с коварными дюнами и зыбучим «феш-фешом». Многие экипажи застревали в воронках и терялись в навигации, а техника часто выходила из строя прямо на трассах.

Белорусская команда объясняет неудачи на гонке человеческим фактором. В ловушках из песка побывали все три белорусских экипажа, но благополучно из них выбирались – либо сами, либо при помощи партнеров по команде.

«Надо признать, мы ошибались. А вот техника нас приятно порадовала. МАЗы проявили себя как одни из самых выносливых грузовиков на планете. Даже после серьезных падений в песках они продолжали ехать, преодолевая огромные дюны. Сложно представить более выносливые машины», – отметил Сергей Вязович.

Помимо борьбы за призовые места, белорусы активно помогали соперникам. Так, МАЗы вытащили из песков КамАЗ Айрата Мардеева, Iveco Жерара де Роя, внедорожник литовца Бенедиктаса Ванагаса и даже мотоцикл одной гонщицы.

Напомним, команда «МАЗ-СПОРТавто» участвовала в ралли-рейде «Дакар» уже в восьмой раз. В этот раз марафон прошел по территории лишь одной страны – Перу. Ралли-рейд занял 11 дней, а стартовал и завершился в Лиме. Гонщики преодолели около 5 тыс. км по пустыням, горным утесам и высохшим руслам рек.