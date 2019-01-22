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Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570 миллионов евро

23.01.2019 09:15 — Разное | Ежедневник  
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Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570 миллионов евро

Платежная система Mastercard получила крупный штраф от Еврокомиссии за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте комиссии.

«Не позволяя продавцам совершать покупки в поисках лучших условий, предлагаемых банками в других государствах-членах, правила MasterCard искусственно повышали стоимость платежей по картам, нанося ущерб потребителям и розничным торговцам в ЕС», — сказала комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Mastercard – международная платежная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тыс. финансовых учреждений в 210 странах. Компания является второй по величине платежной системой в Европейском экономическом пространстве с точки зрения выдачи потребительских карт и стоимости транзакций.

 
 
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Платежная система Mastercard получила крупный штраф от Еврокомиссии за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте комиссии.
 
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