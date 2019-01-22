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Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570 миллионов евро
23.01.2019 09:15 — Разное | Ежедневник
Платежная система Mastercard получила крупный штраф от Еврокомиссии за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте комиссии.
«Не позволяя продавцам совершать покупки в поисках лучших условий, предлагаемых банками в других государствах-членах, правила MasterCard искусственно повышали стоимость платежей по картам, нанося ущерб потребителям и розничным торговцам в ЕС», — сказала комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.
Mastercard – международная платежная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тыс. финансовых учреждений в 210 странах. Компания является второй по величине платежной системой в Европейском экономическом пространстве с точки зрения выдачи потребительских карт и стоимости транзакций.
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Платежная система Mastercard получила крупный штраф от Еврокомиссии за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте комиссии.
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