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Каролина Плишкова совершила невероятный камбэк и выбила Серену Уильямс с Australian Open

23.01.2019 09:35 — Разное | Tut.by  
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла Серену Уильямс в четвертьфинале Australian Open — 6:4, 4:6, 7:5. Для этого ей пришлось продемонстрировать впечатляющую силу воли.


Фото: Reuters

Первый сет Плишкова выиграла благодаря брейку в третьем гейме, который стал единственным в партии.

Следующий сет с тем же счетом 6:4 уже был за Уильямс. Решающее очко американка добыла с помощью брейка в последнем гейме.

Но самые интересные события развивались в третьей партии. После двух подряд брейков Серена Уильямс вела 5:1 и подавала на матч. По ходу гейма у нее был матч-пойнт, но Плишкова не только отыграла его, но и взяла подачу американки.

Сразу же после этого чешка взяла свою подачу и сделала еще один брейк «под ноль» — 4:5. По-настоящему драматичным вышел десятый гейм. Сначала Каролине пришлось отыгрывать двойной матч-пойнт, после чего у Серены был еще один шанс. Но и на этот раз Плишкова сумела спастись, все-таки вырвав очко.

Одиннадцатый гейм стал настоящей катастрофой для Серены. Она второй раз подряд не смогла выиграть на подаче ни одного розыгрыша — 6:5.

Наконец, в последнем гейме Плишкова вела 40:0, Уильямс отыграла два матч-пойнта, но с третьей попытки чешская теннисистка все-таки оформила победу в матче — 7:5.


Фото: Reuters

Для этой виктории ей пришлось сделать три подряд брейка и отыграть четыре матч-бола. Отметим, что за всю игру Каролина Плишкова не сделала ни одной двойной ошибки (у Серены их было четыре) и совершила всего 15 невынужденных ошибок против 37 у соперницы.

«При счете 1:5 моя голова уже была в раздевалке, а тело еще на корте. Серена великолепно играла, шансов у меня почти не было. Я была подавлена, но все-таки заставила себя еще немного побороться. После первого брейка Серена немного заколебалась, а я же, наоборот, ухватилась за свой шанс», — приводит слова Плишковой официальный аккаунт Australian Open в твиттере.

В полуфинале Плишкова сыграет против японки Наоми Осаки.

 
 
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла Серену Уильямс в четвертьфинале Australian Open - 6:4, 4:6, 7:5. Для этого ей пришлось продемонстрировать впечатляющую силу...
 
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