В Минске уборщица-аферистка обещала за деньги трудоустроить в России

Злоумышленница предложила знакомому мужчине работу на строительном объекте в Подмосковье. Она сказала, что он должен передать ей банковскую карточку с овердрафтом на 2000 рублей. На нее якобы должны были перечисляться деньги за выполненные работы.

Получив карточку, женщина потратила деньги на покупку мобильных телефонов. Никакого отношения к организации занятости населения она не имела, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Ранее задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Суд назначил ей наказание в виде общественных работ. Официально она трудилась уборщицей.

У милиции есть основания полагать, что женщина может быть причастна к совершению аналогичных преступлений. Правоохранители просят всех, кто пострадал от ее действий, сообщить об этом во Фрунзенское РУВД Минска лично (Минск, ул. Кальварийская, 41) или по телефонам: 8 (029) 653-17-63, 8 (017) 213-08-25, 8 (017) 207-67-67 или 102.