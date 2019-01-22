ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске уборщица-аферистка обещала за деньги трудоустроить в России

23.01.2019 09:32 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Минске уборщица-аферистка обещала за деньги трудоустроить в России
ГУВД Мингорисполкома

Злоумышленница предложила знакомому мужчине работу на строительном объекте в Подмосковье. Она сказала, что он должен передать ей банковскую карточку с овердрафтом на 2000 рублей. На нее якобы должны были перечисляться деньги за выполненные работы. 

Получив карточку, женщина потратила деньги на покупку мобильных телефонов. Никакого отношения к организации занятости населения она не имела, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

Ранее задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Суд назначил ей наказание  в виде общественных работ. Официально она трудилась уборщицей.

У милиции есть основания полагать, что женщина может быть причастна к совершению аналогичных преступлений. Правоохранители просят всех, кто пострадал от ее действий, сообщить об этом во Фрунзенское РУВД Минска лично (Минск, ул. Кальварийская, 41) или по телефонам: 8 (029) 653-17-63, 8 (017) 213-08-25, 8 (017) 207-67-67 или 102.

Конфиденциальность гарантируется. 

В Минске уборщица-аферистка обещала за деньги трудоустроить в России
В Минске 60-летний мужчина украл у знакомых деньги и серебро
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По подозрению в мошенничестве задержана 39-летняя женщина.
 
Новости дня
Новости разные
 
МАЗы вернулись с «Дакара» в числе самых стойких команд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика