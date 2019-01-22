Археологи воссоздали лицо французского кавалериста 1812 года

Археологи воссоздали лицо солдата армии Наполеона, которому раскроили лицо саблей при отступлении из Москвы в 1812 году. Об этом пишет BuzzFeed.News.

В 2006 году археологическая группа, состоящая из специалистов из России и Франции, обнаружила череп человека с рассеченной челюстью в братской могиле в Калининграде (во время событий 1812 года город назывался Кенигсбергом и находился на территории Пруссии).



Фото: O. Dutour / Wiley Publishing

Череп находился в одном из двенадцати найденных захоронений, в которых были кости более чем 600 французских солдат войны 1812 года. Их опознали по кусочкам униформы, булавкам и другим знакам отличия. Исследователи предположили, что череп с рассеченной челюстью принадлежал мужчине в возрасте от 24 до 27 лет.

Скорее всего, солдата пытались спасти после ранения в челюсть — после этого он прожил еще около двух месяцев, но в конечном счете скончался из-за тифа или лихорадки в госпитале в Кенигсберге. В ходе исследования команда также реконструировала лицо солдата, опираясь на томограммы пятисот современных жителей Франции.



Фото: F. Comte / Wiley Publishing

Скорее всего, у мужчины были темные волосы и карие глаза — такой тип внешности был у большинства солдат армии Наполеона.