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Археологи воссоздали лицо французского кавалериста 1812 года

23.01.2019 09:52 — Разное | Tut.by  
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Археологи воссоздали лицо солдата армии Наполеона, которому раскроили лицо саблей при отступлении из Москвы в 1812 году. Об этом пишет BuzzFeed.News.

В 2006 году археологическая группа, состоящая из специалистов из России и Франции, обнаружила череп человека с рассеченной челюстью в братской могиле в Калининграде (во время событий 1812 года город назывался Кенигсбергом и находился на территории Пруссии).


Фото: O. Dutour / Wiley Publishing

Череп находился в одном из двенадцати найденных захоронений, в которых были кости более чем 600 французских солдат войны 1812 года. Их опознали по кусочкам униформы, булавкам и другим знакам отличия. Исследователи предположили, что череп с рассеченной челюстью принадлежал мужчине в возрасте от 24 до 27 лет.

Скорее всего, солдата пытались спасти после ранения в челюсть — после этого он прожил еще около двух месяцев, но в конечном счете скончался из-за тифа или лихорадки в госпитале в Кенигсберге. В ходе исследования команда также реконструировала лицо солдата, опираясь на томограммы пятисот современных жителей Франции.


Фото: F. Comte / Wiley Publishing

Скорее всего, у мужчины были темные волосы и карие глаза — такой тип внешности был у большинства солдат армии Наполеона.

 
 
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Археологи воссоздали лицо солдата армии Наполеона, которому раскроили лицо саблей при отступлении из Москвы в 1812 году. Об этом пишет BuzzFeed.News.
 
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