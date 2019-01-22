23 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

День ручного письма (День почерка).

ПРИМЕТЫ:

Григорий Летоуказатель. Иней на стогах, иней столбы обметает - к мокрому лету. Ветер с юга - к грозному лету.

РОДИЛИСЬ:

1783 СТЕНДАЛЬ (Анри Мари БЕЙЛЬ), французский писатель. Он утверждал: «Женщина может доказать свою любовь только расставанием с объектом своей любви. Когда она страдает, она любит ещё сильнее. Счастье же способно убить самое сильное чувство». Умер от апоплексического удара прямо на улице.

1832 Эдуар МАНЕ, французский художник, один из основоположников импрессионизма. За месяц до смерти перенёс тяжелейшую операцию по ампутации ноги.

1903 Григорий Васильевич АЛЕКСАНДРОВ (МОРМОНЕНКО), российский режиссёр, муж актрисы Любови ОРЛОВОЙ.

1928 Жанна МОРО, французская актриса.

1944 Рутгер Ольсен ХАУЭР, американский актёр. Родом из Голландии. Хауэр-дальтоник. Он дважды становился полным банкротом, в 1985 и 1992 годах, - тогда актёр был вынужден заложить даже свои европейские награды, но после, правда, сумел выкупить их.

1946 Борис Абрамович БЕРЕЗОВСКИЙ, российский олигарх. 23 марта 2013 года покончил жизнь самоубийством в Лондоне, где проживал в эмиграции. Был женат 4 раза. Доктор физико-математических наук. Оставил шестерых детей и шестерых внуков. По последнему паспорту его звали Платон ЕЛЕНИН. Вторая жена Галина в 2011 году отсудила у него около $300 млн.

1947 Александр Иванович ИНШАКОВ, российский актёр и каскадёр.

1977 Ольга Владимировна ШЕЛЕСТ, российская телеведущая. У неё дочери Муза и Айрис.

1984 Арьен РОББЕН, голландский футболист. Со своей женой познакомился ещё в школе, у них трое детей.

СОБЫТИЯ:

1482 Была впервые напечатана священная книга иудеев «Тора».

1556 В Китае, в провинции Шэньси, произошло одно из самых разрушительных в истории землетрясений, в результате которого погибли примерно 830 тыс. человек. По свидетельству очевидцев, целые города погружались в грунт за считанные секунды.

1849 В американском штате Нью-Йорк Элизабет БЛЕКВЕЛЛ стала первой в мире женщиной, получивший диплом врача.

1895 Капитан норвежского промыслового судна «Антарктик» КРИСТЕНСЕН и его пассажир БОРХГРЕВИНК первыми в мире ступили на землю Антарктиды.

1911 Кандидатура нобелевского лауреата Марии СКЛОДОВСКОЙ-КЮРИ была отвергнута членами Французской Академии наук при выборе новых членов Академии, в составе которой до тех пор никогда не было женщин.

1933 К.С. СТАНИСЛАВСКИЙ написал письмо гардеробщикам МХАТа, в письме была знаменитая фраза «Театр начинается с вешалки».

1960 Швейцарский учёный Жак ПИКАР и американец Дональд УОЛШ на батискафе «Триест» опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10.915 м.

1985 Музыкальная шкатулка персидского принца была продана на аукционе в Лондоне за 20.900 фунтов стерлингов (рекорд для шкатулок).

1987 В ленинградском рок-клубе дебютировала группа «ДДТ».

1989 Умер Сальвадор ДАЛИ, великий испанский художник.