23 января - день ручного письма

Мне достались тетрадки с бумажками-промокашками, не застали меня времена перьевых ручек и баночек с чернилами. Может, к лучшему?! Потому что у моих родителей иногда случался апокалипсис в портфеле, когда все, что там находилось, становилось жертвой цветной жидкости.



Дома у нас был старый набор перьевых ручек в пластмассовой коробочке. Я не отказывала себе в удовольствии рассмотреть и покрутить в руках диковинные для меня предметы с чудными наконечниками, которые воспринимались мной не более чем оружие солдатиков младшего брата.



Мое поколение приучено к хорошему письму и красивому почерку, хоть у нас уже были шариковые ручки. Первые месяцы начальной школы мы выписывали очертания букв, и, если, закончив, случайно проводили пальцем по последним словам, клякса была обеспечена.

Теперь нам проще быстро печатать на клавиатуре телефона или компьютера. В прошлом остались трогательные, но важные записки от мамы: «Суп в холодильнике. Покушай. Люблю. Буду вечером» или от дочки «Ушла к подруге Оле». Теперь проще позвонить. И пусть сотовый телефон научил подростков писать «Ща» вместо «Сейчас», двухбуквенное «Хз» вместо «Не знаю», но давайте не будем забывать, что наши далекие предки были бы в шоке, увидев, что мы пишем это таким способом.

Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ

7 потрясающих фактов, как каллиграфия влияет на человека



В конце прошлого века одна крупная японская компания провела интересный эксперимент, длившийся более 10 лет. Его суть заключалась в том, чтобы найти методики, позволяющие подготовить максимально квалифицированных специалистов широкого профиля в области инновационных технологий. Ученые были потрясены результатами, поэтому было принято решение ввести каллиграфию во всех школах и во всех классах без исключений, а также в высших учреждениях, независимо от специализации заведения.



Удивительно, но эксперимент показал, что именно занятия каллиграфией:



1. Развивают творческие способности. Благодаря трению ручки о бумагу человеку приходится замедлять действие, задумываться. Многие писатели, даже привыкшие к компьютеру, иной раз предпочитают излагать мысли на бумаге, чтобы иметь возможность думать в состоянии более глубокого покоя.



2. Стимулируют участки мозга человека, отвечающие за долголетие. Средняя продолжительность известных современных каллиграфов составляет 95-105 лет.



3. Являются гимнастикой для всего тела. Акт письма – это самый трудоемкий процесс, так как в нем «участвуют» практически все части тела, начиная от пальцев рук, ладоней и запястья и заканчивая плечами, спиной и ногами.



4. Активизируют работу мозга. Парадоксально, но именно каллиграфия «заставляет» правое полушарие мозга лучше ориентироваться в четкости линий, чувствовать симметричность, обостряет наблюдательность, внимание, воображение и логику.



5. Излечивают от болезней. Профессор Генри Као заявил, что каллиграфия также может непосредственно влиять на протекание любого заболевания. Его смелые выводы основаны на том, что во время занятий каллиграфией у всех пациентов без исключений идет эмоциональное расслабление, спадает нервное напряжение, снижается артериальное давление, восстанавливается правильный ритм дыхания, становится умеренным пульс, снижается мышечное напряжение.



6. Являются терапией от многих недугов души и тела. Последнее время в Японии, например, каллиграфия используется как эффективная терапия при таких поведенческих нарушениях, как аутизм, дефицит внимания, гиперактивность. Доказано, что у пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера, но систематически занимающихся уроками каллиграфии, улучшаются память, концентрация, координация движения, ориентация в пространстве. Пациенты, страдающие депрессиями и другими нервными заболеваниями, также могут ощутить на себе преимущества улучшения эмоционального фона после занятий каллиграфией.



7. Приобщают к искусству. Каллиграфия – это целый вид искусства, позволяющий выразить свой внутренний мир через письмо. Здесь главное не «красивый почерк», а выверенное соотношение черт и пропорций каждого иероглифа и всего текста в целом. Великие художники сравнивают каллиграфию с застывшими звуками музыки или с грациозными элементами танца.