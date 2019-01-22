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"Мне страшно. Если больше не увидимся, ты знаешь, что произошло". Сообщение пропавшего Эмилиано Сала накануне полета
Новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала, самолет с которым пропал с радаров авиадиспетчеров, накануне полета отправил сообщение своему другу — форварду "Бордо" Диего Ролану.
"В сообщении Сала написал, что ему страшно. А также то, что если они больше не увидятся, то его друг теперь знает, что произошло", — передает слова Диего "Radio 1010 AM".
Напомним, самолет с Салой на борту пропал в районе Ла-Манша вечером 21 января. На данный момент самолет не обнаружен, продолжается поисково-спасательная операция.
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"Мне страшно. Если больше не увидимся, ты знаешь, что произошло". Сообщение пропавшего Эмилиано Сала накануне полета
Новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала, самолет с которым пропал с радаров авиадиспетчеров, накануне полета отправил сообщение своему другу — форварду "Бордо" Диего...
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