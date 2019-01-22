"Мне страшно. Если больше не увидимся, ты знаешь, что произошло". Сообщение пропавшего Эмилиано Сала накануне полета

"В сообщении Сала написал, что ему страшно. А также то, что если они больше не увидятся, то его друг теперь знает, что произошло", — передает слова Диего "Radio 1010 AM".





Напомним, самолет с Салой на борту пропал в районе Ла-Манша вечером 21 января. На данный момент самолет не обнаружен, продолжается поисково-спасательная операция.



