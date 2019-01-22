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Переместить груз и остаться невредимым

23.01.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Анализ обстоятельств и причин несчастных случаев на производстве, происшедших в 2018 году, приведших к тяжелым производственным травмам, показывает, что большой процент травмирования работников происходит при производстве погрузочно-разгрузочных работ.

Переместить груз и остаться невредимым
Так, в ноябре 2018 года в одной из сельскохозяйственных организаций Сморгонского района Гродненской области при погрузке работниками вручную из скирды в гужевую повозку рулона соломы весом около 350 кг тяжелую травму получил находящийся в повозке животновод в результате падения на него рулона соломы.

Причинами несчастного случая явились:

отсутствие технологической документации, определяющей порядок разборки скирд и способ погрузки рулонов соломы в транспортные средства, и содержащей требования безопасности, использования технологического оборудования, приспособлений, инструмента, а также допуск потерпевшего к работам по погрузке рулона соломы из скирды в гужевую повозку, не прошедшего инструктаж по охране труда, соответствующий виду выполняемых работ.

Виновные должностные лица (главный зоотехник, управляющий фермы) привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Уже в декабре 2018 года грузчик одной из сельскохозяйственных организаций (и также Сморгонского района) при производстве погрузочно-разгрузочных работ с помощью автопогрузчика получил тяжелую травму в результате падения с вил погрузчика груза весом 2050 кг (потерпевший, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, находился в непосредственной близости от перемещаемого груза, придерживая его руками).

Причинами несчастного случая явились:

  • неудовлетворительная организация производства погрузочно-разгрузочных работ, выразившаяся в проведении работ по разгрузке крупногабаритных грузов в присутствии и под руководством уполномоченного должностного лица, ответственного за безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ, не прошедшего проверку знаний по вопросам охраны труда, что позволило водителю погрузчика производить разгрузку груза массой 2050 кг при помощи автопогрузчика, не соответствующего по грузоподъемности весу и характеру груза, а также находиться потерпевшему в зоне работы автопогрузчика и в непосредственной близости от перемещаемого автопогрузчиком груза;
  • нарушение требований по охране труда водителем погрузчика, который перемещал груз подъемно-транспортным оборудованием, не соответствующим по грузоподъемности и характеру груза (ширина груза выходила за пределы вил автопогрузчика более чем на 1/3 длины вил, в результате чего были превышены допустимые нагрузки на вилах в зависимости от центра тяжести груза, указанные в табличке с заводским номером и таблице загрузки);
  • нарушение требований по охране труда потерпевшим, который находился на рабочем месте и в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения, в пределах рабочей зоны автопогрузчика, в непосредственной близости от перемещаемого автопогрузчиком груза.

На основании изложенного, в целях профилактики и недопущения травматизма работающих при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, предлагаем уполномоченным должностным лицам организаций, а также самим работникам, выполняющим погрузочно-разгрузочные работы, принять действенные меры по недопущению подобных нарушений.

Светлана ШАТОХИНА, начальник Сморгонского межрайонного отдела Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда. 

 
 
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Анализ обстоятельств и причин несчастных случаев на производстве, происшедших в 2018 году, приведших к тяжелым производственным травмам, показывает, что большой...
 
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