Белтелерадиокомпания объявляет прием заявок для участия в национальном отборочном туре на "Евровидение" 2019. В этом году все анкеты принимаются исключительно в электронном виде до 31 января.



Чтобы принять участие в отборе, необходимо зайти на сайт tvr.by , кликнуть на евровизионный баннер с заголовком "Подать заявку" и заполнить бланк.

По традиции отбор пройдет в два этапа. 4 февраля - прослушивание всех претендентов в режиме живого звука в студии "600 метров" на Макаенка 9.

На сайте Белтелерадиокомпании будет идти онлайн-трансляция. Право выступить перед телеаудиторией в прямом эфире сразу двух каналов - "Беларусь 1" и "Беларусь 24" - получат 10 претендентов.

Такой регламент предусматривает положение, но количество финалистов может измениться по решению компании-организатора и профессиональной фокус-группы.

Финал в формате телевизионного гала-концерта состоится не позднее 8 марта.

Триумфатора шоу определит жюри. Победитель национального отбора получит право представить Беларусь на Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", который состоится в Тель-Авиве в мае.

https://www.tvr.by/