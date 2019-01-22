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Белтелерадиокомпания начала прием заявок на "Евровидение-2019"
23.01.2019 — Разное | Светлы шлях
Белтелерадиокомпания объявляет прием заявок для участия в национальном отборочном туре на "Евровидение" 2019. В этом году все анкеты принимаются исключительно в электронном виде до 31 января.
По традиции отбор пройдет в два этапа. 4 февраля - прослушивание всех претендентов в режиме живого звука в студии "600 метров" на Макаенка 9.
На сайте Белтелерадиокомпании будет идти онлайн-трансляция. Право выступить перед телеаудиторией в прямом эфире сразу двух каналов -
Такой регламент предусматривает положение, но количество финалистов может измениться по решению компании-организатора и профессиональной фокус-группы.
Финал в формате телевизионного гала-концерта состоится не позднее 8 марта.
Триумфатора шоу определит жюри. Победитель национального отбора получит право представить Беларусь на Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", который
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Белтелерадиокомпания объявляет прием заявок для участия в национальном отборочном туре на "Евровидение" 2019. В этом году все анкеты принимаются исключительно в...
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