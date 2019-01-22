Правила поведения в соцсетях для чиновников и айфон, через который за вами следят. Главное и смешное из совещания президента

Вчера, 22 января, президент провёл совещание по проекту Закона «О государственной службе». Кроме прочего, там обсудили и то, что чиновникам нужны общие правила поведения в соцсетях.

«На сегодняшний день у нас разрозненно регулируются военная служба, служба в военизированных организациях и государственная гражданская служба. Этот проект закона говорит о том, что в стране существует единая система государственной службы, объединяющая все эти виды. «Приложением к этому проекту являются общие требования, этические требования, которые устанавливают для государственного служащего как в служебное, так и внеслужебное время. Кроме того, там прописывается, как с учетом сегодняшнего развития информационных технологий государственному служащему вести себя в социальных сетях», — сказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

А президент сказал, что зарплаты госслужащих должны быть прямо пропорциональны зарплатам общества: «Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением жизненного уровня нашего населения. Это ключевое».

Кроме деловых решений, заседание не могло закончиться хотя бы без одного эпичного высказывания от президента. И вот оно: «Айфона в кармане у меня нет. Если б вы знали, что такое айфон, вы бы тоже не пользовались. Если вы имеете этот телефон, имейте ввиду: сегодня есть программы – евреи изобрели – ваш каждый шаг контролируется за тысячу километров»: