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Беларуский футболист нарушает ПДД и записывает это на видео для соцсетей

23.01.2019 09:49 — Разное | KYKY  
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Возможно, вам запомнился день, когда Минск стоял в 10-бальных пробках из-за плохой погоды, тогда кто-то действительно провел не один час в машине, а другие решили объехать затор по тратуару, пишет TUT.by. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЛОГ №1 В РБ

 
Теги: Минск
 
 
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Возможно, вам запомнился день, когда Минск стоял в 10-бальных пробках из-за плохой погоды, тогда кто-то действительно провел не один час в машине, а другие решили...
 
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