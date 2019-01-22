Беларуский футболист нарушает ПДД и записывает это на видео для соцсетей

Возможно, вам запомнился день, когда Минск стоял в 10-бальных пробках из-за плохой погоды, тогда кто-то действительно провел не один час в машине, а другие решили объехать затор по тратуару, пишет TUT.by.
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Публикация от АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЛОГ №1 В РБ
Теги: Минск
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Беларуский футболист нарушает ПДД и записывает это на видео для соцсетейВозможно, вам запомнился день, когда Минск стоял в 10-бальных пробках из-за плохой погоды, тогда кто-то действительно провел не один час в машине, а другие решили...
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Публикация от АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЛОГ №1 В РБ
Теги: Минск
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