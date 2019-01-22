«Самолет вот-вот развалится. Как же страшно!». Пропавший футболист оставил сообщение друзьям

Аргентинский футболист Эмилиано Сала предчуствовал авиакатастрофу еще во время полета в Кардифф. Незадолго до того, как его самолет пропал с радаров , он оставил тревожное сообщение в дружеской группе в WhatsApp.



Reuters

«Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу на самолете, который, кажется, вот-вот развалится, лечу в Кардифф.

Завтра все начнется, днем я приступлю к тренировкам с новой командой. Поглядим, что получится. Как дела, братья и сестры, все в порядке?

Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно», — приводит слова форварда Ole .

Напомним, что Сала летел в Кардифф на малом самолете PA 46 Malibu, который пропал с радаров в понедельник 23.30. На данный момент поиски не принесли никаких результатов.

Накануне «Кардифф» сообщил о покупке Эмилиано Салы за 20 миллионов евро.