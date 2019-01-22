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«Самолет вот-вот развалится. Как же страшно!». Пропавший футболист оставил сообщение друзьям

23.01.2019 11:21 — Разное | Tut.by  
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Аргентинский футболист Эмилиано Сала предчуствовал авиакатастрофу еще во время полета в Кардифф. Незадолго до того, как его самолет пропал с радаров, он оставил тревожное сообщение в дружеской группе в WhatsApp.


Reuters

«Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу на самолете, который, кажется, вот-вот развалится, лечу в Кардифф.

Завтра все начнется, днем я приступлю к тренировкам с новой командой. Поглядим, что получится. Как дела, братья и сестры, все в порядке?

Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно», — приводит слова форварда Ole.

Напомним, что Сала летел в Кардифф на малом самолете PA 46 Malibu, который пропал с радаров в понедельник 23.30. На данный момент поиски не принесли никаких результатов.

Накануне «Кардифф» сообщил о покупке Эмилиано Салы за 20 миллионов евро.

 
Теги: Новости
 
 
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Аргентинский футболист Эмилиано Сала предчуствовал авиакатастрофу еще во время полета в Кардифф. Незадолго до того, как его самолет пропал с радаров, он оставил...
 
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