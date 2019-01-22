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Александр Домогаров и Анна Большова приедут в Минск с трогательным спектаклем про любовь

23.01.2019 11:19 — Разное | Tut.by  
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20 января на сцене театра Пушкина состоялась премьера спектакля «Генри и Эллен», и уже 19 февраля в минском Доме офицеров пройдет беларусская премьера спектакля с Александром Домогаровым и Анной Большовой в главных ролях.


Фото предоставлено организаторами

Любопытно заглянуть в тайный мир театра? По ту сторону, что скрыта от зрителей плотной тканью занавеса, в коридоры, что погружаются в таинственную тень, как только заканчивается спектакль. Здесь актеры не только смывают грим и снимают костюмы — они сбрасывают маски и открывают вам свою душу. Чем они живут, о чем думают, какие бури бушуют в их сердцах, что преодолевают они в своей душе, на что готовы ради признания публики?

Кому, как не Анне Большовой и Александру Домогарову, поведать историю 20-летней любви, головокружительного успеха легенд британской сцены конца XIX века? Вам откроется целый мир страстей и человеческих судеб с его комическими и драматическими поворотами. Домогаров проделился:

— Мы с продюсером Леонидом Роберманом говорили о совместной работе лет десять, но разговорами все и заканчивалось. И вдруг под занавес этого года (2018) звонок от него: «Есть пьеса, от которой нельзя отказаться!» Я прочитал — действительно нельзя.

Главные герои премьерного спектакля «Генри и Эллен» — какими они были в реальной жизни? Сэр Генри Ирвинг (Александр Домогаров) — один из тех редких мужчин, в которых не влюбиться было невозможно. Его страсть и любовь к театру были неистовы и всепоглощающи. О мисс Эллен Терри (Анна Большова) современники говорили, что «равных актрис не сыскать в целой Англии». Она виртуозно владела искусством скрывать искусство: она могла перевоплотиться в действующее лицо, «влезть в кожу своего персонажа».


Фото предоставлено организаторами

Жизнь Генри и Эллен была хорошо известна и мистически скрыта. Но уже 19 февраля вы узнаете все. Имейте в виду, что билеты на премьеру — прекрасный подарок на День влюбленных.

Когда: 19 февраля, 19.00.

Где: .

Сколько: от 50 до 200 рублей.

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19 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить сертификат на двухчасовое обучение сноубордингу с инструктором в горнолыжном комплексе «Логойск». Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 25 января.

 
Теги: Минск
 
 
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20 января на сцене театра Пушкина состоялась премьера спектакля «Генри и Эллен», и уже 19 февраля в минском Доме офицеров пройдет беларусская премьера спектакля с...
 
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