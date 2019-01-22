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"Соседи хотят взорвать квартиру". Гродненец "отомстил" соседям за неоткрытую дверь

23.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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В областном центре нетрезвый житель 1958-го года рождения сделал заведомо ложный звонок в милицию и сообщил, что его соседи, проживающие в одном из домов по улице Малыщинской, намереваются взорвать квартиру. При дальнейшем разговоре с оператором службы “102” он высказал желание взорвать себя самого. 

– На место немедленно прибыли сотрудники органов внутренних дел и задержали подозреваемого. При осмотре его квартиры и еще двух в этом же подъездевзрывное устройство обнаружено не было. Оказалось, мужчина так поступил из-за того, что соседи не открыли ему двери, когда он хотел зайти к ним в гости. Подозреваемый был так сильно пьян, что перепутал номер квартиры отказавших ему в визите людей с жилищем другого соседа. Эвакуация жильцов не производилась, – сообщил начальник Ленинского РОВД Гродно Олег Карпушкин. 

Уголовное дело возбуждено по части 1 статья 340 УК РБ “Заведомо ложное сообщение об опасности”. Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за “Мелкое хулиганство”. В данном случае соответствующие спасательные службы на место не выезжали. При их задействовании лицо, сделавшее заведомо ложное сообщение об опасности, помимо привлечения к уголовной ответственности в будущем понесет издержки, связанные с их работой на месте происшествия. 

 

 
Теги: Гродно
 
 
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В областном центре нетрезвый житель 1958-го года рождения сделал заведомо ложный звонок в милицию и сообщил, что его соседи, проживающие в одном из домов по улице...
 
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