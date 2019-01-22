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"Соседи хотят взорвать квартиру". Гродненец "отомстил" соседям за неоткрытую дверь
23.01.2019 — Разное | Заря над Неманам
В областном центре нетрезвый житель 1958-го года рождения сделал заведомо ложный звонок в милицию и сообщил, что его соседи, проживающие в одном из домов по улице Малыщинской, намереваются взорвать квартиру. При дальнейшем разговоре с оператором службы “102” он высказал желание взорвать себя самого.
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В областном центре нетрезвый житель 1958-го года рождения сделал заведомо ложный звонок в милицию и сообщил, что его соседи, проживающие в одном из домов по улице...
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