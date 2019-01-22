В Гродно водитель такси украл деньги своего нанимателя

44-летний индивидуальный предприниматель из областного центра едва не лишился крупной суммы денег. У мужчины имеется автомобиль «Шкода Рапид», который сдается водителям для работы в такси. В редких случаях, когда машина не на смене, владелец использует его для личных нужд.



Так было и 21 января. Тогда гражданин поехал и забрал 10 тысяч рублей, которые передал ему сын и, чтобы не оставлять деньги на видном месте, положил их в бардачок автомобиля.



Позже иномарку владелец передал водителю, так как нужно было выезжать на смену, но про деньги забыл. Вспомнил про крупную сумму в бардачке спустя несколько часов, когда «Шкодой» управлял уже второй водитель. Встретившись с ним, и осмотрев машину, индивидуальный предприниматель свои 10 тысяч не нашёл. Мужчина знал, что только три человека могли открыть бардачок и забрать деньги: это были два нанятых водителя и механик.



Больше всего подозрения падали именно на первого водителя, который сел за руль авто сразу после хозяина. Им оказался молодой человек 1996 года рождения, который всячески отрицал свою причастность к исчезновению денег. Гражданин даже позвонил по номеру 102 и сообщил, что владелец машины его ложно обвиняет в совершении кражи.



Сотрудники милиции стали разбираться в ситуации. В течение трех часов сотрудники уголовного розыска Октябрьского РОВД г.Гродно установили, куда же пропали 10 тысяч. Поначалу тот самый 22-летний водитель и правоохранителям утверждал, что деньги не брал. Однако позже свою позицию изменил и признался, что взял сверток с купюрами из бардачка, якобы для сохранения и передал наличность своему знакомому. На вопрос почему врал нанимателю и милиционерам ничего вразумительного не ответил. Сейчас похищенное изъято, а в отношении хитрого и бесчестного водителя такси возбуждено уголовное дело по статье «Кража» .



