В Беларуси совершенствуются требования к бизнес-планам и стратегическим планам развития банков и НКФО

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В целях оптимизации регуляторной нагрузки постановлением № 30 существенно сокращен перечень обязательной информации, включаемой в бизнес-планы. При этом банкам предоставлена возможность отражать в бизнес-плане стратегические цели, задачи и основные направления деятельности, маркетинговую политику, информацию о системе корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля с учетом риск-профиля банка в удобном для него формате.