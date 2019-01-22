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В Беларуси совершенствуются требования к бизнес-планам и стратегическим планам развития банков и НКФО
В целях оптимизации регуляторной нагрузки постановлением № 30 существенно сокращен перечень обязательной информации, включаемой в бизнес-планы. При этом
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В Беларуси совершенствуются требования к бизнес-планам и стратегическим планам развития банков и НКФО
В целях оптимизации регуляторной нагрузки постановлением 30 существенно сокращен перечень обязательной информации, включаемой в бизнес-планы.
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