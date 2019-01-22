Гренландия стала таять в четыре раза быстрее

Таяние крупнейших ледников Северного полушария ускорилось в 2013 году, по сравнению с 2003 годом, в четыре раза. К такому выводу пришли исследователи из США, проанализировавшие данные гравитационных спутниковых измерений. Об этом пишет Chrdk.



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Гренландия сегодня вмещает 2850 тысяч кубических километров льда, и за время наблюдений при помощи спутников GRACE к середине 2013-го теряла массу с темпом порядка 400 км3 год. На первый взгляд, это немного, но в 2003-м это значение составляло немногим больше 100 км3 год.

Учетверение темпа таяния является очень серьезным поводом для беспокойства. Кроме того, если растает весь ледниковый щит острова, уровень Мирового океана вырастет на семь метров, поэтому для катастрофических последствий таять целиком Гренландии не обязательно.

С помощью спутников GRACE удалось выяснить, что юго-западный берег Гренландии, который не отличается большим объемом сползающего в море льда, — основной тающий участок в регионе. Потери в этом месте идут не за счет формирования айсбергов, а за счет стока пресной воды в реках.

Хотя таяние льда связано с глобальным потеплением, эта связь — не прямая. Средний рост температуры на планете в этом случае вторичен — первичную роль сыграла североатлантическая осцилляция, цикл изменения температуры океана. Цикл с периодом в десятки лет в начале нулевых годов как раз перешел из относительно холодной фазы в более теплую, поэтому отчасти увеличение темпов таяния гренландских льдов было предсказуемо.

Другое дело, что до разогрева атмосферы парниковыми газами эти колебания не приводили к масштабному сокращению ледников — лед успевал нарасти за холодные годы, а сдвиг средней температуры сделал существовавший сотни лет цикл разрушительным. Возможно, через 10−20 лет уровни таяния, подобное периоду 2003−2013 годов, будут уже достигаться в Гренландии без учета эффекта североатлантической осцилляции.

Результаты исследования указывают на то, что остановить процесс таяния в ближайшее время вряд ли удастся. Причем Гренландия не единственный ледниковый регион, который за последние годы начал стремительнее таять. Так, за период с 2007 по 2016 год вечная мерзлота на всей планете прогрелась на треть градуса, причем больше всего — на севере Сибири, а скорость таяния ледников над Антарктидой увеличилась за последние 40 лет в шесть раз. И все эти процессы напрямую связаны с глобальным изменением климата.