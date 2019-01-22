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В Беларуси утверждены стандарты общего среднего образования
23.01.2019 11:16 — Разное | Ежедневник
Постановлением министерства образования от 26 декабря 2018 года №125, которое 23 января опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, утверждены образовательные стандарты общего среднего образования.
Документ утверждает образовательные стандарты начального, базового и среднего образования.
Стандарты разработаны Министерством образования Беларуси совместно с Научно-методическим учреждением "Национальный институт образования" Минобразования.
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Постановлением министерства образования от 26 декабря 2018 года №125, которое 23 января опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, утверждены...
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