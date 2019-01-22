Новая редакция закона о госслужбе рассмотрена на совещании у Лукашенко

22 января, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением уровня жизни населения. Соответствующее требование Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил сегодня на совещании по проекту закона "О государственной службе", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы попытаемся определиться, каким быть новому закону "О государственной службе". Это один из ключевых вопросов кадровой политики, ведь эффективность и авторитет всей системы власти во многом зависят от уровня подготовки и мотивированности работников государственных органов", - сказал Александр Лукашенко.

Управленческая деятельность требует от госслужащих высокого профессионализма, преданности своей стране, строгой исполнительской дисциплины и внимательного отношения к людям. "Во главу принимаемых ими решений должны быть положены честность и справедливость как основные моральные принципы. Новый закон должен создать четкую основу для этой работы", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что высокий правовой статус государственных служащих, обеспечивающий престижность этой профессии, невозможен без установления в законе социально-правовых гарантий для них. Но эти гарантии должны строго соотноситься с обязанностями и ответственностью каждого сотрудника госоргана, обратил внимание он.

"Поручая разработать этот закон, я предупреждал всех вас, что эти коврижки, которые у нас принято раздавать в любом законе в виде каких-то социальных гарантий, не должны быть выше того, что они есть, - сказал Александр Лукашенко. - Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением жизненного уровня нашего населения. Это ключевое".

Глава государства заявил, что одной из его принципиальных позиций по этому законопроекту является закрепление обязательных правил поведения, обеспечивающих строгую исполнительскую дисциплину.

Законопроект "О государственной службе", который был вынесен на совещание у Президента, разрабатывался межведомственной рабочей группой. В нее вошли ученые и эксперты, преимущественно не являющиеся госслужащими. Координировали эту работу Министерство труда и соцзащиты и Национальный центр законодательства и правовых исследований.

"Стояла задача сделать государственную службу сродни, скажем, воинской службе, выработать четкие и исчерпывающие требования к ее прохождению, повысив имидж государственного управления в целом. Как мне докладывают, в новом законе выстроена целостная система госслужбы. В том числе закрепляются социально-правовые гарантии госслужащих, соразмерные их обязанностям, которые максимально приближены к обязанностям военнослужащих", - отметил Президент.

Александр Лукашенко попросил детально изложить суть каждого из вынесенных на рассмотрение предложений и ответить на несколько принципиальных вопросов, в том числе насколько актуален законопроект и отвечает ли он современным потребностям госорганов. "При этом убедительно прошу вас не переписывать бездумно все, что было в нашей истории", - потребовал глава государства.

Он также поинтересовался, насколько эффективно будет решена задача по повышению престижа госслужбы, и попросил дать общую характеристику этических требований, предъявляемых к госслужащим, и мер по противодействию коррупции.-0-