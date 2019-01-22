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«Военная академия Республики Беларусь» проводит День открытых дверей!

23.01.2019 — Разное | Ивьевский край  
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26 января 2019 года на факультете внутренних войск в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» в рамках военно-патриотического воспитания и военно-профессиональной ориентации  состоится День открытых дверей.

В программе показательные выступления, знакомство с учебно-материальной базой факультета, вооружением, специальными средствами, образцами формы одежды.

Начало мероприятия в 9.30.

Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 191 (территория в/части 3214 внутренних войск МВД Республики Беларусь).

Контактный тел. +375297096560

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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26 января 2019 года на факультете внутренних войск в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» в рамках военно-патриотического воспитания и...
 
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