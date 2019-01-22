«Военная академия Республики Беларусь» проводит День открытых дверей!

26 января 2019 года на факультете внутренних войск в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» в рамках военно-патриотического воспитания и военно-профессиональной ориентации состоится День открытых дверей.
В программе показательные выступления, знакомство с учебно-материальной базой факультета, вооружением, специальными средствами, образцами формы одежды.
Начало мероприятия в 9.30.
Адрес: г. Минск, пр. Независимости, 191 (территория в/части 3214 внутренних войск МВД Республики Беларусь).
Контактный тел. +375297096560