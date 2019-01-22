"Моя вина, не доглядел". Александр Лухвич извинился за сына, который творил дичь на минских улицах

Парень в Инстаграме рассказывает про черный Infiniti, приключения, связанные с авто, и попадает в них уже не в первый раз.





На одном из таких видео видно, как Infiniti FX объезжает огромную пробку на улице Орловской прямо по тротуару.

Осторожно, ненормативная лексика.





Здесь водитель Infiniti идет на обгон через двойную сплошную.

А на другом видео человек за рулем Infiniti обходит всех просто по обочине.

Позволяет себе гнать по двойной сплошной полосе, используя маячки, похожие на спецсигналы ГАИ.

В этом случае человек за рулем Infiniti через зеленую зону и бордюры поехал на парковку. Если верить подписи, водителю просто не понравилось, что кто-то долго поднимал шлагбаум.

А тут Илья решил покататься по тротуару в районе Дворца спорта и был замечен сотрудниками Госавтоинспекции.

Ездить по разделительной полосе водитель тоже не стесняется.



Трибуной ", возмутила белорусов и заинтересовала ГАИ. История о дублере из высшей лиги, который гоняет через двойную и по тротуарам Минска на своем Infiniti, рассказанная "", возмутила белорусов и заинтересовала ГАИ.





Даже больше самих грубых нарушений ПДД людей разгневало отношение тинейджера к другим участникам движения через слова "#######" [надоели], "мне ##### [всё равно] на всех" и "аутисты в пробке стоят".