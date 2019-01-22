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"Моя вина, не доглядел". Александр Лухвич извинился за сына, который творил дичь на минских улицах
Сын известного в прошлом футболиста сборной страны и тренера "Минска" Александра Лухвича Илья, тоже, кстати, футболист, "прославился" отнюдь не на футбольном поле, а тем, что гонял по Минску на дорогой тачке, как безумный. А потом хвастался своими "подвигами" у себя в Инстаграм.
Александр Лухвич
Парень в Инстаграме рассказывает про черный Infiniti, приключения, связанные с авто, и попадает в них уже не в первый раз.
На одном из таких видео видно, как Infiniti FX объезжает огромную пробку на улице Орловской прямо по тротуару.
Осторожно, ненормативная лексика.
Здесь водитель Infiniti идет на обгон через двойную сплошную.
А на другом видео человек за рулем Infiniti обходит всех просто по обочине.
Позволяет себе гнать по двойной сплошной полосе, используя маячки, похожие на спецсигналы ГАИ.
В этом случае человек за рулем Infiniti через зеленую зону и бордюры поехал на парковку. Если верить подписи, водителю просто не понравилось, что кто-то долго поднимал шлагбаум.
А тут Илья решил покататься по тротуару в районе Дворца спорта и был замечен сотрудниками Госавтоинспекции.
Ездить по разделительной полосе водитель тоже не стесняется.
История о дублере из высшей лиги, который гоняет через двойную и по тротуарам Минска на своем Infiniti, рассказанная "
Даже больше самих грубых нарушений ПДД людей разгневало отношение тинейджера к другим участникам движения через слова "#######" [надоели], "мне ##### [всё равно] на всех" и "аутисты в пробке стоят".
Напомним, что герой материала
Александр Лухвич как будто услышал - и пришел в комментарии к посту. Там он извинился перед всеми и сообщил, что лихач задержан. Судя по всему, уже сегодня будут какие-то подробности.
Несколько комментаторов поддержали Лухвича-старшего. Александр благодарил. И достойно ответил на личную критику.
Александр Лухвич провел сезон главным тренером "Минска", но был уволен - и после такой истории не думает, что продолжит карьеру.
Один из пользователей проанализировал ситуацию в целом - Лухвич склонен согласиться. Правда, некоторые вопросы остаются без ответа.#1#
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Сын известного в прошлом футболиста сборной страны и тренера "Минска" Александра Лухвича Илья, тоже, кстати, футболист, "прославился" отнюдь не на футбольном поле, а...
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