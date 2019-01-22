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Девочки-подростки в торговом центре нашли и поделили между собой $6100

23.01.2019 12:01 — Разное | Партизан  
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19 января в милицию обратилась жительница Минской области, которая потеряла в здании одного из столичных торговых центров 6100 долларов США.



Деньги у нее выпали из сумки, когда женщина покупала гарнитуру для телефона. Пропажу обнаружила, находясь на территории торгового центра в кафе.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, которые нашли деньги. Ими оказались две несовершеннолетние минчанки, которые найденные деньги поделили поровну. Одна успела часть суммы потратить (купила мобильный телефон, одежду), вторая деньги не тратила.


По данному факту проводится проверка. Действиям несовершеннолетних будет дана правовая оценка.

Изъятые у них деньги находятся в отделении милиции и в ближайшее время будут возвращены владелице, сообщает ГУВД Мингорисполкома.



 
 
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19 января в милицию обратилась жительница Минской области, которая потеряла в здании одного из столичных торговых центров 6100 долларов США.
 
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