Чтоб не крали: в школьных столовых Гродненщины установили видеокамеры

ОНТ . На такие меры пошли неспроста – систематически здесь выявляют недобросовестных поваров, которые нарушают санитарные нормы, технологию приготовления блюд, а лишнее забирают домой, передает





Камеры пишут круглосуточно. Любой момент жизни школы можно отмотать и отсмотреть заново. Новой системой в гимназии №5 г. Гродно пользуются уже месяц.





Ольга Хитрушко, директор гимназии №5 г. Гродно: «Программа установлена у меня на личном планшете. И находясь где-то за пределами гимназии или даже в отпуске, я могу удаленно получить доступ к видеонаблюдению и посмотреть, что происходит у нас не только на пищеблоке, а вообще на территории гимназии».









Такие же системы теперь есть в каждой школе области – и в городе, и в деревне. В самых продвинутых работники кухни имеют карточки доступа и выходят из здания только через турникеты. Как альтернатива – записывают в специальных журналах.





При этом охрана имеет право проверить, что несёт с собой человек. Информация хранится на сервере месяц. Если обнаружили проблему, обращаются в милицию или комбинат школьного питания. Там принимают меры.





Андрей Семанчик, начальник отдела образования Гродненского горисполкома: «Это последний этап обеспечения безопасности в школах. Начали ставить с дворов и коридоров, теперь добрались и до столовых».





Конечно, работать целый день под камерами сложно, признаются сами повара. Но на такие меры заставила пойти ситуация, которая сложилась в регионе. Только в прошлом году в результате проверок к дисциплинарной ответственности за нарушения привлекли почти 450 человек. Более 20 уволили, в том числе за хищения продуктов.















