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Чтоб не крали: в школьных столовых Гродненщины установили видеокамеры

23.01.2019 11:51 — Разное | Партизан  
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Работники школьных столовых Гродненской области теперь постоянно под прицелом видеокамер. Их установили в столовых всех учреждений образования региона.

На такие меры пошли неспроста – систематически здесь выявляют недобросовестных поваров, которые нарушают санитарные нормы, технологию приготовления блюд, а лишнее забирают домой, передает ОНТ.

Камеры пишут круглосуточно. Любой момент жизни школы можно отмотать и отсмотреть заново. Новой системой в гимназии №5 г. Гродно пользуются уже месяц.

Ольга Хитрушко, директор гимназии №5 г. Гродно: «Программа установлена у меня на личном планшете. И находясь где-то за пределами  гимназии или даже в отпуске, я могу удаленно получить доступ к видеонаблюдению и посмотреть, что происходит у нас не только на пищеблоке, а вообще на территории гимназии». 


Такие же системы теперь есть в каждой школе области – и в городе, и в деревне. В самых продвинутых работники кухни имеют карточки доступа и выходят из здания только через турникеты. Как альтернатива – записывают в специальных журналах. 

При этом охрана имеет право проверить, что несёт с собой человек. Информация хранится на сервере месяц. Если обнаружили проблему, обращаются в милицию или комбинат школьного питания. Там принимают меры. 

Андрей Семанчик, начальник отдела образования Гродненского горисполкома: «Это последний этап обеспечения безопасности в школах. Начали ставить с дворов и коридоров, теперь добрались и до столовых».

Конечно, работать целый день под камерами сложно, признаются сами повара. Но на такие меры заставила пойти ситуация, которая сложилась в регионе. Только в прошлом году в результате проверок к дисциплинарной ответственности за нарушения привлекли почти 450 человек. Более 20 уволили, в том числе за хищения продуктов. 





 
Теги: Гродно
 
 
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Работники школьных столовых Гродненской области теперь постоянно под прицелом видеокамер. Их установили в столовых всех учреждений образования региона.
 
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