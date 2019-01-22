"Пиарщики Лукашенко на этот раз показали класс"









пиар для белорусского руководства получился отменный . Во-первых, электорату показано, что официальный лидер аки лев борется за соотечественников, заточенных в узилище имперского соседа. Во-вторых — что империя явно боится крутого Батьки и сразу идет на попятный. "Шутки шутками, однако. Во-первых, электорату показано, что официальный лидер аки лев борется за соотечественников, заточенных в узилище имперского соседа. Во-вторых — что империя явно боится крутого Батьки и сразу идет на попятный.





Наконец, в-третьих, за скандальной хроникой следят широкие массы аполитичных обывателей, не искушенных в перипетиях борьбы за нефтяную компенсацию. Этой публике западет, что Лукашенко одной левой освободил Рыбку, выцарапал ее из лап коварной Москвы.





А вот большой интеграционный облом белорусского начальства останется за кадром. Короче, пиарщики белорусского президента на этот раз показали класс.









Злые языки поговаривают: может, сначала в Минске узнали, что Рыбку готовятся выпустить, а потом уже пристроились к сюжету? Так или нет, но ход был беспроигрышным. Заупрямься российская сторона — и вот вам прекрасный повод для благородного гнева: проклятая империя измывается над нашими гражданами.





И, как шутят в соцсетях, был бы веский аргумент отказаться от единой валюты . Которая (это уже без всякого стеба) для белорусского руководства — как нож вострый, что отчекрыживает куски суверенитета.





Между тем на единой валюте и других дискомфортных для Минска вещах, записанных в союзном договоре 1999 года, с декабря стала резко настаивать Москва. Российские СМИ сделали ряд пристрелочных выстрелов по Беларуси.





Операцию по освобождению нерядовой Рыбки можно считать асимметричным пиар-ответом. Мол, знай наших.









Когда в 2013 году Лукашенко посадил за решетку прилетевшего в Минск на переговоры гендиректора «Уралкалия», российского гражданина Владислава Баумгертнера («Сел сопляк перед премьером, нога за ногу…» — возмущенно пояснял потом белорусский президент), Москва долго ничего не могла поделать. Обломалась. А теперь вот сразу как миленькие нашу гражданку выпустили. Белорусский электорат восхищен.





далеко не всегда в подобных сюжетах белорусские власти оказываются на высоте. Они так и не смогли внятно объяснить (или опровергнуть), как это российские спецслужбы в 2017 году похитили в Гомеле украинского гражданина Павла Гриба. Кто в доме хозяин? Правда,





Мутное впечатление оставила и выдача Азербайджану из Минска в 2017-м российско-израильского блогера Александра Лапшина.









В сюжете же с освобождением Рыбки поражает усердие и оперативность чиновников высокого ранга в деле информационного обеспечения. Такую бы прыть да по итогам переговоров Лукашенко с Путиным! А то после их встречи 29 декабря в Москве электорат долго гадал: мы еще независимая страна или уже Северо-Западный край?



