







Заявления о кражах начали поступать в ОВД администрации Первомайского района областного центра с мая 2018 года. Автомобилисты парковали свои авто на ночь у дома, а утром обнаруживали, что из машины пропали магнитолы, навигаторы или другие ценные вещи.





Сотрудникам уголовного розыска Первомайского РОВД в ходе оперативных действий удалось установить, что к преступлениям причастен 24-летний, ранее судимый безработный житель Витебска.





Милиционеры смогли задержать его с поличным в момент совершения очередной кражи. Мужчина воровал на территории своего же микрорайона, не уходя далеко от дома.









Он подыскивал автомобили, не оборудованные охранной сигнализацией и путем подбора ключей, либо взлома проникал в салон, откуда забирал все представляющее для него ценность.





В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 205 УК — кража. Проверяется причастность парня к другим кражам из автомобилей, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.