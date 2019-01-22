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Автовору почти год удавалось "работать" безнаказанно. Но его все-таки "накрыли"

23.01.2019 11:28 — Разное | Партизан  
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Более восьми месяцев продолжались кражи из автомобилей в одном из микрорайонов Витебска, но наконец милиция смогла задержать вора.



Заявления о кражах начали поступать в ОВД администрации Первомайского района областного центра с мая 2018 года. Автомобилисты парковали свои авто на ночь у дома, а утром обнаруживали, что из машины пропали магнитолы, навигаторы или другие ценные вещи.

Сотрудникам уголовного розыска Первомайского РОВД в ходе оперативных действий удалось установить, что к преступлениям причастен 24-летний, ранее судимый безработный житель Витебска.

Милиционеры смогли задержать его с поличным в момент совершения очередной кражи. Мужчина воровал на территории своего же микрорайона, не уходя далеко от дома. 


Он подыскивал автомобили, не оборудованные охранной сигнализацией и путем подбора ключей, либо взлома проникал в салон, откуда забирал все представляющее для него ценность.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 205 УК — кража. Проверяется причастность парня к другим кражам из автомобилей, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

 
Теги: Витебск
 
 
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Более восьми месяцев продолжались кражи из автомобилей в одном из микрорайонов Витебска, но наконец милиция смогла задержать вора.
 
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