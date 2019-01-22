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Сморгонская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира подвела итоги за 2018 год
23.01.2019 — Разное | Светлы шлях
Традиционно Сморгонская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира доводит до сведения общественности результаты работы за прошедший год по осуществлению в пределах компетенции государственного контроля за охраной и использованием диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства, древесно-кустарниковой растительности и иных дикорастущих растений, лесного фонда, земель под дикорастущей древесно-кустарниковой растительностью.
На нарушителей межрайонной инспекцией и судами (по материалам инспекции) наложено штрафов, предъявлено исков за причинённый окружающей среде вред и возмещение стоимости незаконно добытой продукции на общую сумму более 380 тысяч рублей.
Несмотря на значительные размеры штрафных санкций за нарушение природоохранного законодательства, к сожалению, находятся в нашем обществе любители поживиться на природных богатствах.
В заключение, хочется поблагодарить граждан, которые не остаются равнодушными к сохранению природных богатств нашей страны и благодаря информации которых, поступившей на «телефон доверия» инспекции, выявлено и пресечено определенное количество нарушений природоохранного законодательства.
Круглосуточный номер «телефона доверия» инспекции (801592) 32674.
Д. А. ПАХОМОВ, начальник Сморгонской межрайинспекции охраны животного и растительного мира.
Фото из архива сайта.
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