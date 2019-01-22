Сморгонская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира подвела итоги за 2018 год

Традиционно Сморгонская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира доводит до сведения общественности результаты работы за прошедший год по осуществлению в пределах компетенции государственного контроля за охраной и использованием диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства, древесно-кустарниковой растительности и иных дикорастущих растений, лесного фонда, земель под дикорастущей древесно-кустарниковой растительностью.



Как уже ранее неоднократно отмечалось, из года в год наблюдается тенденция к снижению грубых нарушений природоохранного законодательства, что свидетельствует о бережном отношении граждан к природным богатствам нашей страны. Позади 2018 год и можно подвести итоги о проделанной работе.

Так, за прошедший год государственными инспекторами Сморгонской межрайонной инспекции проведено 110 полевых контрольных мероприятий (рейдов), по результатам которых выявлено 74 нарушения природоохранного законодательства, в том числе 6 уголовно-наказуемых деяний, изъято и конфисковано 36 запрещенных орудий рыболовства (30 сетей и сетевых экранов общей длиной 1378 метров), изъято 15,5 килограмм незаконно добытой рыбы, 4 единицы огнестрельного оружия, 74 килограмма дичемясной продукции. Объектами правонарушения явились 226 м3 незаконно вырубленной или транспортируемой древесины.

На нарушителей межрайонной инспекцией и судами (по материалам инспекции) наложено штрафов, предъявлено исков за причинённый окружающей среде вред и возмещение стоимости незаконно добытой продукции на общую сумму более 380 тысяч рублей.

Необходимо отметить, что за нарушения природоохранного законодательства привлечены к административной ответственности 8 юридических и 25 должностных лица. Юридическим лицам и гражданам межрайонной инспекцией направлено 27 предписаний об устранении выявленных нарушений природоохранного законодательства.

Несмотря на значительные размеры штрафных санкций за нарушение природоохранного законодательства, к сожалению, находятся в нашем обществе любители поживиться на природных богатствах.

В заключение, хочется поблагодарить граждан, которые не остаются равнодушными к сохранению природных богатств нашей страны и благодаря информации которых, поступившей на «телефон доверия» инспекции, выявлено и пресечено определенное количество нарушений природоохранного законодательства.

Круглосуточный номер «телефона доверия» инспекции (801592) 32674.

Д. А. ПАХОМОВ, начальник Сморгонской межрайинспекции охраны животного и растительного мира.



Фото из архива сайта.

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