«Ввалим сыну, не сомневайтесь». Родители футболиста на Infiniti ждут, когда сына отпустят из милиции

Родители Ильи Лухвича узнали о автомобильных «подвигах» сына из публикации в интернете. От увиденного они были в шоке. Сейчас 19-летний футболист задержан и находится в РУВД Центрального района Минска.



Фото: Instagram / _I.i.7_

— Не думал, что он на такое способен, — рассказал AUTO.TUT.BY отец парня Александр Лухвич.

Infiniti, на котором ездил Илья, принадлежит его матери Виктории.

— Мы давали Илье поездить на машине, так как сами живем за городом, чтобы парню удобно было добираться на учебу в университет, — поделился подробностями папа футболиста.

Хотя сам Илья живет в квартире в Минске, периодически он приезжает в родительский дом.

Вчера, после публикации в интернете, Александр начал звонить сыну на мобильный телефон, но тот не снимал трубку, потом телефон оказался отключен.

— Мы очень волновались, начали обзванивать друзей сына. Один из них нам сказал, что Илью и его девушку задержала милиция прямо на улице. Эвакуировали от подъезда Infiniti, — говорит отец.

— За что и почему сына задержали, мы пока не знаем, нам никто ничего не говорит.

Его вместе с девушкой доставили в Центральное РУВД Минска. — Машину забрать нам не разрешают — якобы там отличаются какие то цифры от тех, что в техпаспорте.

В ГУВД Мингорисполкома пока отказались комментировать ситуацию.

— Ввалим сыну, не сомневайтесь. И что-то более радикальное к нему применим, — уверяет папа молодого футболиста Александр.