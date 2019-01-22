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«Ввалим сыну, не сомневайтесь». Родители футболиста на Infiniti ждут, когда сына отпустят из милиции

23.01.2019 13:09 — Разное | Tut.by  
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Родители Ильи Лухвича узнали о автомобильных «подвигах» сына из публикации в интернете. От увиденного они были в шоке. Сейчас 19-летний футболист задержан и находится в РУВД Центрального района Минска.


Фото: Instagram / _I.i.7_

— Не думал, что он на такое способен, — рассказал AUTO.TUT.BY отец парня Александр Лухвич.

Infiniti, на котором ездил Илья, принадлежит его матери Виктории.

— Мы давали Илье поездить на машине, так как сами живем за городом, чтобы парню удобно было добираться на учебу в университет, — поделился подробностями папа футболиста.

Хотя сам Илья живет в квартире в Минске, периодически он приезжает в родительский дом.

Вчера, после публикации в интернете, Александр начал звонить сыну на мобильный телефон, но тот не снимал трубку, потом телефон оказался отключен.

— Мы очень волновались, начали обзванивать друзей сына. Один из них нам сказал, что Илью и его девушку задержала милиция прямо на улице. Эвакуировали от подъезда Infiniti, — говорит отец.

— За что и почему сына задержали, мы пока не знаем, нам никто ничего не говорит.
Его вместе с девушкой доставили в Центральное РУВД Минска. — Машину забрать нам не разрешают — якобы там отличаются какие то цифры от тех, что в техпаспорте.

В ГУВД Мингорисполкома пока отказались комментировать ситуацию.

— Ввалим сыну, не сомневайтесь. И что-то более радикальное к нему применим, — уверяет папа молодого футболиста Александр.

 
Теги: Минск
 
 
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Родители Ильи Лухвича узнали о автомобильных «подвигах» сына из публикации в интернете. От увиденного они были в шоке.
 
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