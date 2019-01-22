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В Гродно назвали лидеров студотрядовского движения и рассказали об участии союзной молодежи в восстановление воинского кладбища в Гродно

23.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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В стенах купаловского вуза прошло заседание VIII Пленума обкома ОО «БРСМ». 

В Гродно назвали лидеров студотрядовского движения и рассказали об участии союзной молодежи в восстановление воинского кладбища в Гродно
 

 В рядах Гродненской областной организации БРСМ сегодня более 44,5 тысяч человек, объединенных в 1355 первичных организаций. А это более 22 процентов от общего числа молодежи региона в возрасте от 14 до 31 года, – рассказал первый секретарь обкома БРСМ Павел Михалюк. – Среди них много ярких, творческих, активных молодых людей. 

В Гродно назвали лидеров студотрядовского движения и рассказали об участии союзной молодежи в восстановление воинского кладбища в Гродно
 

Во время пленума были подведены итоги областного конкурса «Трудовой семестр 2018». Лучшими в своих номинациях стали студенческий отряд ГрГАУ имени Героя Великой Отечественной войны Николая Тихоновича Овчинникова, отряд «Дети Немана» купаловского и «Медик» медицинского университетов, а также студенческий отряд «ВТеолине» Волковысского территориального штаба студенческих отрядов. 

В Гродно назвали лидеров студотрядовского движения и рассказали об участии союзной молодежи в восстановление воинского кладбища в Гродно
 

 Наш отряд стал лидером в номинации «Лучший отряд, работающий за пределами Республики Беларусь», – поделиласьАлександра Шатликова, комиссар отряда «Дети Немана» ГрГУ имени Янки Купалы, который за трудовым опытом отправился в санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» в Анапе. – Уверена, что в памяти 130 работавших там учащихся и студентов Принеманья прошлое лето останется одним из самых запоминающихся. До сих пор общаюсь с ребятами из своего отряда из Сибири и коллегами-вожатыми из разных уголков России. 

Ярким Трудовое лето-2018 на долгие годы останется в памяти еще 83 студотрядовцев, которые внесли свою лепту в строительство главного энергетического объекта страны. Они участвовали в работах по благоустройству территории строящейся АЭС, объектов в Островце. 

В Гродно назвали лидеров студотрядовского движения и рассказали об участии союзной молодежи в восстановление воинского кладбища в Гродно
В Гродно назвали лидеров студотрядовского движения и рассказали об участии союзной молодежи в восстановление воинского кладбища в Гродно
 

 Всего в прошлом году при поддержке БРСМ в составе студенческих отрядов на Гродненщине трудились более шести тысяч человек. В этом году планируем обеспечить работой не меньшее количество молодых людей, – добавил Павел Михалюк. –Работа по организации занятости молодежи в 2019 году уже стартовала. Собирается информация о желающих работать, ведутся переговоры с нанимателями. 

Лучшей организацией, принимающей студенческие отряды на Гродненщине, стал Зельвенский районный оздоровительный лагерь «Голубая волна». Минувшим летом здесь сформировали семь студенческих отрядов, трудовой опыт в них получила сотня представителей молодежи. Лидером среди штабов трудовых дел признана первичная организация ОО «БРСМ» ГрГУ имени Янки Купалы, а среди территориальных штабов – Ошмянский территориальный штаб студенческих отрядов БРСМ. В педагогических, сервисных, сельскохозяйственных и строительных отрядах только на Ошмянщине работали более пятисот человек 

В Гродно назвали лидеров студотрядовского движения и рассказали об участии союзной молодежи в восстановление воинского кладбища в Гродно
В Гродно назвали лидеров студотрядовского движения и рассказали об участии союзной молодежи в восстановление воинского кладбища в Гродно
В Гродно назвали лидеров студотрядовского движения и рассказали об участии союзной молодежи в восстановление воинского кладбища в Гродно
 

На протяжении многих лет важное место в числе инициатив гродненской молодежи занимают благотворительные и волонтерские проекты. Активно подключилась молодежь Гродненщины, например, к республиканской акции «Молодость. Традиции. Будущее». Во время многочисленных трудовых акций было собрано 3000 рублей, которые пойдут на восстановление объекта молодежного внимания – основанное в 1888 году воинское кладбище по улице Белуша в Гродно

– В каждом направлении деятельности видна работа гродненской областной организации. Причем не только своим участием, а именно призовыми местами, – подчеркнула секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ» Юлия Зенкевич. 

В 2018 году молодежь Гродненщины стала лучшей в республиканском спортивном фестивале для работающей молодежи «Олимпия». Первичная организация ОО «БРСМ» открытого акционерного общества «Лидские пищевые концентраты» – победителем республиканского конкурса на лучшую первичку ОО «БРСМ». 

В Гродно назвали лидеров студотрядовского движения и рассказали об участии союзной молодежи в восстановление воинского кладбища в Гродно
 

В финале республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» проекты с гродненской пропиской лидировали в двух номинациях. Высокую оценку экспертного жюри получила собственная разработка ассистента кафедры детской хирургии медицинского университета Александра Глуткина «Атравматическое покрытие с ионами серебра для лечения ран различной этиологии» и уникальный проект «Специальные возможности программного обеспечения для людей с ограниченными возможностями» учащегося Гродненского колледжа техники, технологий и дизайна Петра Ивановича. 

– 2019 год будет наполнен такими знаковыми событиями, как 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 75-летие Гродненской области, II Европейские игры, перепись населения, – подытожил Павел Михалюк. – Молодежь Гродненщины не останется в стороне от таких важных общественных событий. Областной комитет ОО «БРСМ» станет центром притяжения для молодежи Принеманья, а наши лидеры – примером активного, серьезного участия в жизни страны. 

В Гродно назвали лидеров студотрядовского движения и рассказали об участии союзной молодежи в восстановление воинского кладбища в Гродно

 
 
Теги: Гродно
 
 
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