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«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

23.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Вчера в Горках побывала делегация из российского поселка Кольцово. Этот визит состоялся в рамках пребывания на Могилевщине большого посольства из Новосибирской области Российской Федерации.  Представители власти и бизнес-сообщества прибыли в Беларусь с деловой миссией.

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

Напомним, что в облисполкоме было подписано соглашение об установлении побратимских связей между Горками и Кольцово. Этот рабочий поселок имеет сегодня статус  наукограда. В Кольцово располагается один из крупнейших  научных вирусологических и биотехнологических центров России — «Вектор».

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

Новоиспеченные города-побратимы решили начать не с культурного обмена, как это обычно бывает, а сразу с конкретного производственного проекта.

«Мы вместе собираемся делать производство на нашей площадке, — рассказал в интервью ТРК Могилев председатель райисполкома Сергей Кулагин. — Будут изготавливаться продукты для борьбы с болезнями сельскохозяйственных растений».

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

Делегация во главе с министром науки и инновационной политики Новосибирской области Алексеем Васильевым посетила  несколько культурных и социальных объектов в Горках. Среди них — историко-этнографический музей.

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово
Мэр Кольцово Николай Красников оставил запись в книге отзывов горецкого музея.

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

Помимо министра и мэра в Горки также приехали  директор Инновационного центра в Кольцово Андрей Линюшин и Ольга Дорохова, заместитель гендиректора АМТ Group из Новосибирска.

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово
Делегация побывала в Ледовой арене нашего города.

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово
Председатель Горецкого райисполкома Сергей Кулагин и мэр Кольцово Николай Красников.

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

Сибирская делегация познакомилась с производственными мощностями ОАО «Молочные горки».

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово
Директор ОАО «Молочные горки» Валентина Цыркунова.

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

Следующим пунктом программы стало посещение рыбоводного индустриального комплекса БГСХА.

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

В  академическом конференц-зале прошла встреча сибирской делегации с активом Горецкого района.

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

Градообразующим предприятием Кольцово является научный центр «Вектор». Там проводятся фундаментальные научно-исследовательские работы в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности.

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

 

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Могилев
 
 
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  Вчера в Горках побывала делегация из российского поселка Кольцово. Этот визит состоялся в рамках пребывания на Могилевщине большого посольства из Новосибирской...
 
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