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«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово
23.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
Вчера в Горках побывала делегация из российского поселка Кольцово. Этот визит состоялся в рамках пребывания на Могилевщине большого посольства из Новосибирской области Российской Федерации. Представители власти и бизнес-сообщества прибыли в Беларусь с деловой миссией.
Напомним, что в облисполкоме было
Новоиспеченные города-побратимы решили начать не с культурного обмена, как это обычно бывает, а сразу с конкретного производственного проекта.
«Мы вместе собираемся делать производство на нашей площадке, —
Делегация во главе с министром науки и инновационной политики Новосибирской области Алексеем Васильевым посетила несколько культурных и социальных объектов в Горках. Среди них — историко-этнографический музей.
Помимо министра и мэра в Горки также приехали директор Инновационного центра в Кольцово Андрей Линюшин и Ольга Дорохова, заместитель гендиректора АМТ Group из Новосибирска.
Сибирская делегация познакомилась с производственными мощностями ОАО «Молочные горки».
Следующим пунктом программы стало посещение рыбоводного индустриального комплекса БГСХА.
В академическом конференц-зале прошла встреча сибирской делегации с активом Горецкого района.
Градообразующим предприятием Кольцово является научный центр «Вектор». Там проводятся фундаментальные научно-исследовательские работы в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности.
Фото Михаила Левцова
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Вчера в Горках побывала делегация из российского поселка Кольцово. Этот визит состоялся в рамках пребывания на Могилевщине большого посольства из Новосибирской...
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