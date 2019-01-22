«Мы вместе будем делать производство». Горки посетила делегация из сибирского наукограда Кольцово

Вчера в Горках побывала делегация из российского поселка Кольцово. Этот визит состоялся в рамках пребывания на Могилевщине большого посольства из Новосибирской области Российской Федерации. Представители власти и бизнес-сообщества прибыли в Беларусь с деловой миссией.





Напомним, что в облисполкоме было подписано соглашение об установлении побратимских связей между Горками и Кольцово. Этот рабочий поселок имеет сегодня статус наукограда . В Кольцово располагается один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России — «Вектор» .





Новоиспеченные города-побратимы решили начать не с культурного обмена, как это обычно бывает, а сразу с конкретного производственного проекта.

«Мы вместе собираемся делать производство на нашей площадке, — рассказал в интервью ТРК Могилев председатель райисполкома Сергей Кулагин. — Будут изготавливаться продукты для борьбы с болезнями сельскохозяйственных растений».





Делегация во главе с министром науки и инновационной политики Новосибирской области Алексеем Васильевым посетила несколько культурных и социальных объектов в Горках. Среди них — историко-этнографический музей.













Помимо министра и мэра в Горки также приехали директор Инновационного центра в Кольцово Андрей Линюшин и Ольга Дорохова, заместитель гендиректора АМТ Group из Новосибирска.

















Сибирская делегация познакомилась с производственными мощностями ОАО «Молочные горки».









Следующим пунктом программы стало посещение рыбоводного индустриального комплекса БГСХА.

















В академическом конференц-зале прошла встреча сибирской делегации с активом Горецкого района.





















Градообразующим предприятием Кольцово является научный центр «Вектор». Там проводятся фундаментальные научно-исследовательские работы в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности.













Фото Михаила Левцова