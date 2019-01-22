ЕАБР предупредил Беларусь о рисках усиления инфляции

В ЕАБР отмечают, что в ноябре инфляция составила 5% против 4,9% в октябре, в том числе цены на продукты из-за низкой урожайности 2018 года выросли на 5,2% в ноябре против 4,4% в октябре.





Драйвером роста белорусской экономики специалисты считают активность потребителей, влияющую на увеличение темпов роста розничного товарооборота (7,7% в ноябре против 7,3% в октябре). При этом стимулом роста потребительской активности ЕАБР называется увеличение зарплат, которые в ноябре выросли на 12,7%.





Поддерживается розничный товарооборот и за счет потребительского кредитования: прирост кредитов в ноябре превысил уровень ноября 2017 года на 49,6%.