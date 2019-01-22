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Российский рубль на взлете

23.01.2019 14:30 — Разное | Партизан  
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Валютная корзина на торгах в среду подорожала на 0,11% до максимума за 102 дня. Это на 1,88% больше, чем было в начале года.

Курс доллара снизился на 0,0017 рубля до 2,1539 BYN/USD. С начала января курс доллара снизился на 0,0059 рубля, пишет select.by

Курс евро сегодня не изменился и остался на отметке 2,4471 BYN/EUR. Сегодня в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже сделки с европейской валютой проходили по ценам внутри диапазона 2,4472-2,4560 белорусских рублей за евро.

Напомним, что евро с 11 по 21 января семь раз подряд дешевел (суммарно на 0,0382 рубля) и оказался на минимуме за 25 дней. Вчера на торгах курс евро вырос незначительно - на 0,0002 рубля, а сегодня не поменялся. 

Получается, что евро продолжает оставаться вблизи минимальных значений почти за 4 недели.

Курс российского рубля вырос сразу на 0,0088 рубля до 3,2489 BYN/100 RUB. Рубль РФ с начала года укрепился уже на 0,1361 рубля.


Россия

На торгах в Москве рубль РФ опять укрепляется к иностранным валютам. Так, за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара курс доллара снизился на 22 копейки до 66,3318 RUB/USD, курс евро упал на 21 копейку до 75,34 RUB/EUR.

 
 
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Валютная корзина на торгах в среду подорожала на 0,11% до максимума за 102 дня. Это на 1,88% больше, чем было в начале года.
 
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