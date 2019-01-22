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В Гомеле скончался мужчина, неудачно прыгнувший в бассейн после парилки

23.01.2019 14:20 — Разное | Партизан  
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Cкончался гомельчанин, который получил серьезные травмы после неудачного прыжка в бассейн.

Об этом корреспонденту «Белновости» сообщил источник в правоохранительных органах Гомельской области.

Инцидент произошел незадолго до Нового года. 54-летний мужчина отправился с друзьями попариться в сауну.

После парилки гомельчанин решил искупаться в бассейне. К сожалению, прыжок в воду оказался неудачным: мужчина серьезно повредил себе позвоночник.

По словам врачей, травма повлияла на спинной мозг. Все этого время мужчина находился в тяжелом состоянии в больнице.

 
 
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Cкончался гомельчанин, который получил серьезные травмы после неудачного прыжка в бассейн.
 
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