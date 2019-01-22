В Гомеле скончался мужчина, неудачно прыгнувший в бассейн после парилки

«Белновости» сообщил источник в правоохранительных органах Гомельской области. Об этом корреспондентусообщил источник в правоохранительных органах Гомельской области.





Инцидент произошел незадолго до Нового года. 54-летний мужчина отправился с друзьями попариться в сауну.





После парилки гомельчанин решил искупаться в бассейне. К сожалению, прыжок в воду оказался неудачным: мужчина серьезно повредил себе позвоночник.





По словам врачей, травма повлияла на спинной мозг. Все этого время мужчина находился в тяжелом состоянии в больнице.