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В Гомеле скончался мужчина, неудачно прыгнувший в бассейн после парилки
Cкончался гомельчанин, который получил серьезные травмы после неудачного прыжка в бассейн.
Об этом корреспонденту
Инцидент произошел незадолго до Нового года. 54-летний мужчина отправился с друзьями попариться в сауну.
После парилки гомельчанин решил искупаться в бассейне. К сожалению, прыжок в воду оказался неудачным: мужчина серьезно повредил себе позвоночник.
По словам врачей, травма повлияла на спинной мозг. Все этого время мужчина находился в тяжелом состоянии в больнице.
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Cкончался гомельчанин, который получил серьезные травмы после неудачного прыжка в бассейн.
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