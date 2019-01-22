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Дело медиков. Отмазки коррупционеров: бесы-искусители и раковая опухоль

23.01.2019 14:12 — Разное | Партизан  
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Уже в четырех судах Минска идут процессы по уголовным делам о коррупции в системе белорусского здравоохранения. На подходе еще серия такого рода разбирательств. По их завершении фигурантам будет поставлен окончательный диагноз с назначением лечения в местах не столь отдаленных.

Дело медиков. Отмазки коррупционеров: бесы-искусители и раковая опухоль
Аркадий Пучков
Вероятно, судьи вынесут и частные определения в адрес региональных управлений системы здравоохранения и профильного министерства «об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений». 

Какие причины будут названы, каким образом их возможно устранить – вопрос риторический, ибо пилюль от коррупции не изобрели, а сроки до 15 лет взяточников не пугают. 

Это сегодня, оказавшись на скамье обвиняемых, они пытаются объяснить, почему брали. Однако объяснения эти, несмотря на проведенные месяцы в СИЗО, было время подумать и придумать, выглядят примитивно и, как выражаются прокуроры в судах, противоречиво.

Напомним, какие отмазки сочинили обвиняемые, очевидно, в надежде разжалобить судей. 

Бывшего заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого, получившего как минимум четыре взятки на общую сумму 25 тыс. долларов, подвело здоровье -- возникли серьезные проблемы с тазобедренным суставом. 

Процесс идет в Минском городском суде. Оказалось, что высокопоставленному от медицины чиновнику поставили неправильный диагноз и неправильно лечили. Пришлось ему искать другие, уже платные способы поддержать здоровье. 

По его словам, на лечение ушло много денег – около 14 тыс. долларов. 

Его подельник – экс-главврач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимир Кравченок обвиняется в получении десяти взяток на общую сумму 28,5 тыс. долларов. Из оглашенных в суде материалов стало известно, что у него целый букет различных заболеваний, однако взятки брал не на лечение. 

«Я действительно понимаю, что деньги мне передавались исключительно потому, что я занимал ответственную должность. Я сожалею, что не смог воздержаться от искушения», – сказал  медик в суде.

В суде Центрального района Минска слушается дело бывшего начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака, которого обвиняют в получении взяток на общую сумму почти 40 тыс. долларов. 

По версии следствия, функционер принимал мзду на протяжении 2014-2018 годов. После оглашения обвинения Стрижак воздержался выказывать свое отношение к инкриминируемым ему эпизодам и отказался от допроса, решив сперва выслушать всех свидетелей.

Возможно, к началу процесса он еще не придумал свою версию «тяжелой жизненной ситуации», вынудившей его брать взятки.



На вопрос, как же так, кандидат медицинских наук, заслуженный врач ответил коротко: «Бес попутал!». В ходе допроса, отвечая на этот же вопрос судьи, медик снова обвинил соблазнившего его беса, добавив: «Взял по глупости, деньги легкие вдруг пришли, затуманили разум».

Особая история у Аркадия ПучковаПроцесс начался 22 января в суде Ленинского района. Бывшего начальника городского патологоанатомического бюро и главного внештатного патологоанатома Минздрава обвиняют в десятках эпизодах получения взяток на общую сумму под 200 тыс. долларов. 

По версии следствия, он обложил «десятиной» как своих подчиненных – почти два десятка санитаров морга, так и предпринимателей, арендовавших в бюро помещения, оказывавших ритуальные услуги и поставлявших в магазин учреждения гробы, цветы и прочую похоронную продукцию. 

Обвиняемый свою вину за исключением одного из 24 эпизодов признал и в начале допроса выступил с покаянной речью. 

По словам 69-летнего Пучкова, деньги тратились на нужды бюро и сувениры для гостей. Однако в 2009 году его супруга заболела онкологией, и взяточные деньги он тратил на ее лечение. В Беларуси помочь ничем не могли, пришлось искать помощи у специалистов Израиля и Испании. В декабре 2015 году Пучков овдовел. 

Безусловно, можно только посочувствовать горю человека, способного пойти даже на преступление ради дорогого человека. Если бы не факты, озвученные прокурором и противоречивость слов медика.

Пучков обвиняется в получении взяток, начиная с 2002 года, то есть брать начал задолго до страшного диагноза, поставленного его жене. Санитары морга платили ему 10% от своей зарплаты с 2004 года по декабрь 2017-го, когда, увы, более двух лет лечить было некого. 

«После смерти жены моя жизнь пошла как в тумане», -- со слезами на глазах сказал Пучков. Он уточнил, что в конце 2017 года сказал санитарам, что больше брать не будет: «Прекращаю это». 

Однако, надо заметить, что задержали Пучкова сотрудники ГУБОПиК с поличным в июне 2018 года. Конверт с деньгами (более 5 тыс. рублей и 300 долларов), полученный от предпринимательницы за поставку товара в магазин бюро, оперативники нашли в холодильнике. Не прекратил, брал по инерции?


Абсурдность отмазок обвиняемых в коррупции по всем делам, которые сейчас идут, в том, что еще в ходе следствия фигуранты все суммы полученных взяток вернули. Это смягчающее вину обстоятельство. В то же время этот факт служит своего рода подтверждением того, что свои финансовые проблемы функционеры вполне способны были решить и без взяток. 

В ближайшее время следует ожидать начала судов над другими фигурантами «дела медиков». Напомним, по официальным данным, в сфере здравоохранения в прошлом году было возбуждено 95 коррупционных дел, почти 100 человек оказались под следствием. 

По озвученной КГБ информации, в «лидерах» по количеству изъятых в ходе обысков наличных числятся генеральный директор УП «Белмедтехника» Александр Шарак и директор Республиканского научно-практического центра травматологии и хирургии Александр Белецкий

У первого нашли свыше 620 тыс. долларов, второй -- в гараже и тайниках хранил около полумиллиона «зеленых». Наверное, бесы подкинули. 



…Сложно сказать, каким образом можно устранить причины коррупции в системе отечественного здравоохранения. 

Но судя по уже сказанному обвиняемыми в судах, пока определились два способа: систематически в отношении чиновников проводить обряды экзорцизма и при отборе на должности, связанные с коррупционными рисками, проводить углубленную проверку состояния здоровья кандидатов и членов их семей. 

Здоровье должно быть отменным.

 
Теги: Минск
 
 
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