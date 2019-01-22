Дело медиков. Отмазки коррупционеров: бесы-искусители и раковая опухоль

Вероятно, судьи вынесут и частные определения в адрес региональных управлений системы здравоохранения и профильного министерства «об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений».





Какие причины будут названы, каким образом их возможно устранить – вопрос риторический, ибо пилюль от коррупции не изобрели, а сроки до 15 лет взяточников не пугают.





Это сегодня, оказавшись на скамье обвиняемых, они пытаются объяснить, почему брали. Однако объяснения эти, несмотря на проведенные месяцы в СИЗО, было время подумать и придумать, выглядят примитивно и, как выражаются прокуроры в судах, противоречиво.





Напомним, какие отмазки сочинили обвиняемые, очевидно, в надежде разжалобить судей.





Игоря Лосицкого, получившего как минимум четыре взятки на общую сумму 25 тыс. долларов , подвело здоровье -- возникли серьезные проблемы с тазобедренным суставом. Бывшего заместителя министра здравоохранения, подвело здоровье -- возникли серьезные проблемы с тазобедренным суставом.





Процесс идет в Минском городском суде. Оказалось, что высокопоставленному от медицины чиновнику поставили неправильный диагноз и неправильно лечили. Пришлось ему искать другие, уже платные способы поддержать здоровье.





По его словам, на лечение ушло много денег – около 14 тыс. долларов.





Его подельник – экс-главврач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимир Кравченок обвиняется в получении десяти взяток на общую сумму 28,5 тыс. долларов. Из оглашенных в суде материалов стало известно, что у него целый букет различных заболеваний, однако взятки брал не на лечение.





«Я действительно понимаю, что деньги мне передавались исключительно потому, что я занимал ответственную должность. Я сожалею, что не смог воздержаться от искушения», – сказал медик в суде.





В суде Центрального района Минска слушается дело бывшего начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака, которого обвиняют в получении взяток на общую сумму почти 40 тыс. долларов.





функционер принимал мзду на протяжении 2014-2018 годов . После оглашения обвинения Стрижак воздержался выказывать свое отношение к инкриминируемым ему эпизодам и отказался от допроса, решив сперва выслушать всех свидетелей. По версии следствия,. После оглашения обвинения Стрижак воздержался выказывать свое отношение к инкриминируемым ему эпизодам и отказался от допроса, решив сперва выслушать всех свидетелей.





Возможно, к началу процесса он еще не придумал свою версию «тяжелой жизненной ситуации», вынудившей его брать взятки.









обвиняемый в получении одной взятки в сумме 2 тыс. долларов бывший главврач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергей Корытько успел пообщаться с журналистами. Перед началом процесса в суде Заводского районауспел пообщаться с журналистами.





На вопрос, как же так, кандидат медицинских наук, заслуженный врач ответил коротко: «Бес попутал!». В ходе допроса, отвечая на этот же вопрос судьи, медик снова обвинил соблазнившего его беса, добавив: «Взял по глупости, деньги легкие вдруг пришли, затуманили разум».





Аркадия Пучкова. Процесс начался 22 января в суде Ленинского района . Бывшего начальника городского патологоанатомического бюро и главного внештатного патологоанатома Минздрава обвиняют в десятках эпизодах получения взяток на общую сумму под 200 тыс. долларов. Особая история у. Бывшего начальника городского патологоанатомического бюро и главного внештатного патологоанатома Минздрава обвиняют в десятках эпизодах получения взяток на общую сумму под 200 тыс. долларов.





По версии следствия, он обложил «десятиной» как своих подчиненных – почти два десятка санитаров морга, так и предпринимателей, арендовавших в бюро помещения, оказывавших ритуальные услуги и поставлявших в магазин учреждения гробы, цветы и прочую похоронную продукцию.





Обвиняемый свою вину за исключением одного из 24 эпизодов признал и в начале допроса выступил с покаянной речью.





По словам 69-летнего Пучкова, деньги тратились на нужды бюро и сувениры для гостей. Однако в 2009 году его супруга заболела онкологией, и взяточные деньги он тратил на ее лечение. В Беларуси помочь ничем не могли, пришлось искать помощи у специалистов Израиля и Испании. В декабре 2015 году Пучков овдовел.





Безусловно, можно только посочувствовать горю человека, способного пойти даже на преступление ради дорогого человека. Если бы не факты, озвученные прокурором и противоречивость слов медика.





Пучков обвиняется в получении взяток, начиная с 2002 года, то есть брать начал задолго до страшного диагноза, поставленного его жене. Санитары морга платили ему 10% от своей зарплаты с 2004 года по декабрь 2017-го, когда, увы, более двух лет лечить было некого.





«После смерти жены моя жизнь пошла как в тумане», -- со слезами на глазах сказал Пучков. Он уточнил, что в конце 2017 года сказал санитарам, что больше брать не будет: «Прекращаю это».





Однако, надо заметить, что задержали Пучкова сотрудники ГУБОПиК с поличным в июне 2018 года. Конверт с деньгами (более 5 тыс. рублей и 300 долларов), полученный от предпринимательницы за поставку товара в магазин бюро, оперативники нашли в холодильнике. Не прекратил, брал по инерции?









Абсурдность отмазок обвиняемых в коррупции по всем делам, которые сейчас идут, в том, что еще в ходе следствия фигуранты все суммы полученных взяток вернули. Это смягчающее вину обстоятельство. В то же время этот факт служит своего рода подтверждением того, что свои финансовые проблемы функционеры вполне способны были решить и без взяток.





В ближайшее время следует ожидать начала судов над другими фигурантами «дела медиков». Напомним, по официальным данным, в сфере здравоохранения в прошлом году было возбуждено 95 коррупционных дел, почти 100 человек оказались под следствием.





По озвученной КГБ информации, в «лидерах» по количеству изъятых в ходе обысков наличных числятся генеральный директор УП «Белмедтехника» Александр Шарак и директор Республиканского научно-практического центра травматологии и хирургии Александр Белецкий.





У первого нашли свыше 620 тыс. долларов , второй -- в гараже и тайниках хранил около полумиллиона «зеленых». Наверное, бесы подкинули. , второй -- в гараже и тайниках хранил около полумиллиона «зеленых». Наверное, бесы подкинули.













…Сложно сказать, каким образом можно устранить причины коррупции в системе отечественного здравоохранения.





Но судя по уже сказанному обвиняемыми в судах, пока определились два способа: систематически в отношении чиновников проводить обряды экзорцизма и при отборе на должности, связанные с коррупционными рисками, проводить углубленную проверку состояния здоровья кандидатов и членов их семей.





Здоровье должно быть отменным.