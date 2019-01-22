Налегаем на физику! Со следующего учебного года в 9-м классе будут изучать физику три часа в неделю вместо двух

"По физике из программы для 7-го класса в программу для 9-го перенесены некоторые темы. Например, простые механизмы, закон Архимеда, условия плавания тел, а также ряд лабораторных работ. При этом ученики 9-го класса в следующем учебном году будут изучать физику 3 часа в неделю вместо двух в текущем", - отметила Валентина Гинчук.





В целом обновление учебных программ в 2019/2020 году коснется всех предметов, изучаемых в 9-м классе.