Киевский суд назвал дату оглашения приговора беглому президенту Януковичу









ukrinform.ru со сслыкой на пресс-службу суда. Об этом пишетсо сслыкой на пресс-службу суда.





“Оболонский районный суд. Киева сообщает, что 24 января 2019 года в 09:00 часов в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. Маршала Тимошенко, 2-в зале судебных заседаний № 15 состоится оглашение приговора в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины”, - говорится в сообщении.





Как сообщалось, Оболонский райсуд Киева в мае 2017 года начал рассмотрение дела по обвинению Януковича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменений границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.





Одним из основных доказательств по делу является письмо Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины.





По состоянию на 5 декабря 2018 года состоялось 89 судебных заседаний по этому делу, однако Янукович, которого неоднократно вызывали в суд для последнего слова, так и не вышел на видеоконференцсвязь.





Поэтому суд 5 декабря отказался в очередной раз переносить заседание в ожидании Януковича и ушел в совещательную комнату для принятия окончательного решения по делу.





Сторона обвинения просила назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.