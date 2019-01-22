В возникновении пожара в логистическом центре в Гатово обвиняют замдиректора и автослесаря

МЛЫН.BY официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, пожар на территории организации, которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений в Гатово, произошел 25 января 2018 года. Огнем уничтожено и повреждено имущество различных фирм и физлиц — грузовые и легковые автомобили, спецтехника, оборудование, бакалея и т.д. Причиненный ущерб составил более 350 тысяч рублей. Как рассказалаофициальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, пожар на территории организации, которая занимается сдачей в аренду нежилых помещений в Гатово, произошел 25 января 2018 года. Огнем уничтожено и повреждено имущество различных фирм и физлиц — грузовые и легковые автомобили, спецтехника, оборудование, бакалея и т.д. Причиненный ущерб составил более 350 тысяч рублей.





«Допрошены сотни должностных и физических лиц, проведено несколько детальных осмотров места происшествия, исследованы изъятые предметы и документы, тщательно изучены записи с камеры наружного наблюдения. К материалам следствия приобщены заключения строительно-технической и пожарно-технической экспертиз, производство которых осуществлялось специалистами ГКСЭ, — сообщает Татьяна Белоног. — Следствием установлено, что обстоятельствами происшествия явились нарушения требований законодательства и правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования в одном из помещений для ремонта и стоянки транспортных средств».





В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены заместитель директора по производственным вопросам общества и слесарь по ремонту автомобилей. Действия должностного лица квалифицированы по ст. 428 (Служебная халатность), его подчиненного — по ч. 2 ст. 304 (Нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.









«Заместитель директора, являясь ответственным лицом на производственном участке, должным образом не организовал и не проконтролировал безопасное проведение работ на СТО. Он допустил к выполнению ремонтных работ автослесаря, не ознакомив его с инструкциями по охране труда, работе с электроинструментом, оборудованием и правилами пожарной безопасности, — доложила представитель УСК. — Для обогрева бокса эксплуатировалась тепловая пушка с явными нарушениями. У такой теплогенерирующей установки, работающей на дизельном топливе, согласно правил пожарной безопасности, должен был быть установлен поддон с песком для сбора возможного протекания жидкого топлива. А автослесарь, после окончания трудового, дня оставил ее включенной в электросеть без присмотра, что и привело к короткому замыканию с последующим возгоранием».





К обвиняемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. На их имущество наложен арест.





Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.



