Следственный комитет подтвердил возбуждение против анархистов уголовного дела за граффити и задержание троих подозреваемых

Напомним, вчера стало известно, что в Минске задержали двух анархистов, Дмитрия Полиенко и Евгения Чулицкого. В понедельник утром, 21 января, у них дома прошли обыски. Как сообщил один из активистов анархического движения Вячеслав Косинеров, в отношении активистов возбуждено уголовное дело по ст. 341 (Осквернение сооружений и порча имущества). Активист также рассказал, что причиной стало граффити, которое анархисты еще 22 декабря прошлого года нанесли на стену одного из городских зданий на улице Охотской. Позже правозащитники сообщили, что также задержана подруга Полиенко Анастасия Гусева, она является третьей подозреваемой по делу.





В СК фамилии подозреваемых не называют, но подтверждают, что были задержаны трое.





— В рамках расследования уголовного дела по статье 341 назначена лингвистическая экспертиза — мы ожидаем ее результатов, проведен ряд осмотров, изъяты вещественные доказательства, расследование продолжается. Некоторое время назад было задержано три человека, которые подозреваются в совершении преступления, — сказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.