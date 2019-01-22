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Посольство США в Минске свернуло общественную деятельность из-за "шатдауна"

23.01.2019 13:41 — Разное | Партизан  
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Посольство США в Беларуси из-за "шатдауна" прекратило всю общественную деятельность в республике, отказалось быть почетным гостем Минской международной книжной выставки, говорится в сообщении дипмиссии.

"Посольство в Минске обязано свернуть все общественные мероприятия (в связи с  приостановкой работы правительства США – прим.), за исключением тех, которые необходимы в чрезвычайных ситуациях, связанных с обеспечением безопасности человеческой жизни", - отмечено в сообщении.

В частности, в посольстве заявили об отказе от участия в Минской международной книжной выставке-ярмарке, где дипмиссия должна была стать почетным гостем.

Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет 6-10 февраля при поддержке министерства информации Беларуси.

В связи с заявлением американской дипмиссии, в Мининформе заявили, что "в случае изменения решения, совместно с посольством США будет проведена соответствующая работа и оказано необходимое содействие".

При этом в ведомстве подчеркнули, что презентация литературных произведений американских авторов на выставке будет обеспечена в любом случае.


Как сообщалось, работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Практически 800 тыс. госслужащих в США в настоящее время либо работают без зарплаты, либо отправлены в неоплачиваемый отпуск во время "шатдауна".

Посольство США в Минске в связи с "шатдауном" прекратило обновление информационных ресурсов. Вместе с тем оказывает визовые и паспортные услуги.


 
Теги: Минск
 
 
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Посольство США в Беларуси из-за "шатдауна" прекратило всю общественную деятельность в республике, отказалось быть почетным гостем Минской международной книжной...
 
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