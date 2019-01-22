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Посольство США в Минске свернуло общественную деятельность из-за "шатдауна"
Посольство США в Беларуси из-за "шатдауна" прекратило всю общественную деятельность в республике, отказалось быть почетным гостем Минской международной книжной выставки, говорится в сообщении дипмиссии.
"Посольство в Минске обязано свернуть все общественные мероприятия (в связи с приостановкой работы правительства США – прим.), за исключением тех, которые необходимы в чрезвычайных ситуациях, связанных с обеспечением безопасности человеческой жизни", - отмечено в сообщении.
В частности, в посольстве заявили об отказе от участия в Минской международной книжной выставке-ярмарке, где дипмиссия должна была стать почетным гостем.
Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет 6-10 февраля при поддержке министерства информации Беларуси.
В связи с заявлением американской дипмиссии, в Мининформе заявили, что "в случае изменения решения, совместно с посольством США будет проведена соответствующая работа и оказано необходимое содействие".
При этом в ведомстве подчеркнули, что презентация литературных произведений американских авторов на выставке будет обеспечена в любом случае.
Как сообщалось, работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.
Практически 800 тыс. госслужащих в США в настоящее время либо работают без зарплаты, либо отправлены в неоплачиваемый отпуск во время "шатдауна".
Посольство США в Минске в связи с "шатдауном" прекратило обновление информационных ресурсов. Вместе с тем оказывает визовые и паспортные услуги.
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Посольство США в Беларуси из-за "шатдауна" прекратило всю общественную деятельность в республике, отказалось быть почетным гостем Минской международной книжной...
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